Хэмилтон превзошел достижение Сенны, выиграв поул в Баку

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 25 июня 2017 г. 08:37
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал сегодня лучший результат в квалификации Гран-при Азербайджана в рамках чемпионата мира "Формула-1".
Lewisas Hamiltonas
© Reuters / Scanpix

Льюис проехал лучший круг за 1 минуту 40,593 секунды, опередив напарника по команде финна Валттери Боттаса (1.41,027) и финского пилота "Феррари" Кими Райкконена (1.41,693). Четвертую позицию занял лидер чемпионата — Себастьян Феттель ("Феррари"), пятерку быстрейших в квалификации замкнул представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-е время.

"Это был один из лучших моих кругов в сезоне, — приводит слова Льюиса Sky Sports. — Я испытывал давление из-за высокой температуры шин, но круг становился все лучше и лучше. Проходя последний поворот, я думал лишь о том, чтобы этого было достаточно. Именно так должна проходить квалификация. Команда провела отличную работу. Завтра нас ждет тяжелая гонка".

Эта поул стал для Хэмилтон 66-м за карьеру карьере. По этому показателю он превзошел результат трехкратного чемпиона мира бразильца Айртона Сенны (65). Больше всех побед в квалификациях в истории "Формулы-1" в активе семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера (68).

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