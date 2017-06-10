Халеп не знает чего ожидать от Остапенко, Плишкова ставит в финале на румынку

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rus.DELFI.lv
суббота, 10 июня 2017 г. 13:32
После победы в полуфинале "Ролан Гаррос-2017" румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от решающего матча за титул Открытого чемпионата Франции, в котором ей предстоит встретиться с латвийкой Аленой Остапенко.
Simona Halep
© Reuters / Scanpix

"Чувствую себя не так, как три года назад, когда впервые вышла в финал. С тех пор я изменилась, стала гораздо опытнее. Теперь я действую более разумно, прибавила в физике. Но выход в решающую стадию — это всегда приятно и радостно. Я буду противостоять молодой сопернице, но не изменю своему стилю игры. Остапенко не будет испытывать давления, я никогда не играла с ней и даже не знаю чего от нее ожидать. Поэтому буду просто бороться", — отметила Симона Халеп, которая в случае победы над Остапенко еще и станет первой ракеткой мира.

Проигравшая в полуфинале румынке чешская теннисистка Каролина Плишкова заметила по этому поводу следующее: "Остапенко, конечно, опасная соперница, но я готова все поставить на Симону. Думаю, трофей уже ее".

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