Хакеры Fancy Bears "слили" доклад о допинге в США

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bbcrussian.com
воскресенье, 26 февраля 2017 г. 10:40
Американское антидопинговое агентство USADA признало утечку доклада о возможном применении допинга известными бегунами.
© DELFI / Domantas Pipas

USADA в официальном заявлении подтвердило, что готовило доклад относительно лечения спорстменов, связанных с проектом Nike Oregon. Доклад готовился по запросу медицинского надзорного ведомства штата и касался, в частности, физиотерапевта проекта.

"Как выяснилось, аффилированная с российскими властями группа хакеров Fancy Bears "слила" черновик этого доклада газете Sunday Times", - говорится в заявлении USADA.

Ранее группа Fancy Bear (ее связь с российскими властями не доказана) публиковала данные, украденные у Всемирного антидопингового агентства.

В заявлении антидопингового агентства подчеркивается, что расследование дела продолжается, и ни власти штата, ни USADA пока не вынесли по нему решения.

Речь идет о докладе, датированном мартом 2016 года. Он был предан огласке британской газетой Sunday Times 26 февраля 2017 года.

В документе утверждается, что наставник американских и британских бегунов, главный тренер проекта Nike Oregon Альберто Салазар серьезно нарушил антидопинговое законодательство.

Тренер вместе с доктором Джеффри Брауном якобы рисковали здоровьем своих подопечных, давая им потенциально опасные лекарства без достаточных на то медицинских оснований. Таким образом тренер, как утверждается, стремился повысить уровень тестостерона и ускорить восстановление спортсменов.

Кроме того, он мог давать своим спортсменам легальный препарат L-карнитин в чрезмерных количествах. В докладе говорится, что это "почти наверняка" было бы нарушением антидопингового законодательства.

Среди тех, кто подвергся такому медицинскому сопровождению, по данным Sunday Times, был четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара.

Если верить опубликованному документу, еще в марте 2016 года USADA расследовало случай, когда этому атлету ввели недопустимо большую дозу L-карнитина.

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