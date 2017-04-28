Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" в матче с "Питтсбургом"

rus.DELFI.lv
пятница, 28 апреля 2017 г. 13:38
Первый матч 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз" остался за "пингвинами", даже несмотря на голы российских форвардов "столичных" Александра Овечкина и Евгений Кузнецова.
© AP / Scanpix

Стартовая 20-минутка голов не принесла, а в дебюте второй с интервалом в 52 секунды дважды отличился капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. До перерыва Александр Овечкин сумел отыграть одну шайбу на 39-й минуте.

Ближе к середине заключительного периода Евгений Кузнецов сравнял счет. И все-таки последнее слово осталось за гостями: на 53-й минуте встречи Ник Бонино принес "Питтсбургу" победу — 3:2.

В другом четвертьфинальной серии "Оттава Сенаторз" начала дома с волевой победы над "Нью-Йорк Рейнджерс" — 2:1. В середине матча Райан Макдона вывел гостей, реализовав большинство. За полторы минуты до перерыва Райан Дзингел восстановил равновесие, также использовав численный перевес, а решающую шайбу за четыре минуты с небольшим до финальной сирены забросил Эрик Карлссон. "Сенаторы" повели в серии (1-0).

Кубок Стэнли-2016/17. 1/4 (первые матчи):

Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
0:1 — Кросби (Гюнцель, Хернквист) — 20:12 (5x5)
0:2 — Кросби (Хернквист, Мяяття) — 21:04 (5x5)
1:2 — Овечкин (Эллер, Оши) — 38:17 (5x5)
2:2 — Кузнецов (Нисканен) — 48:05 (5x5)
2:3 — Бонино (Уилсон, Шульц) — 52:36 (5x5).
Счет в серии: 0-1.

Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Рейнджерс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 — Макдона (Цуккарелло, Бучневич) — 27:10 (5x4)
1:1 — Дзингел (Барроуз, Туррис) — 38:39 (5x4)
2:1 — Карлссон (Хоффман, Мето) — 55:49 (5x5).
Счет в серии: 1-0.

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Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" в матче с "Питтсбургом"

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли Вашингтон в матче с Питтсбургом
Первый матч 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз" остался за "пингвинами", даже несмотря на голы российских форвардов "столичных" Александра Овечкина и Евгений Кузнецова.

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