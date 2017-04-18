Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "столичных", "Чикаго" терпит третье поражение

Прошедшей ночью в плей-офф Кубка Стэнли состоялись четыре матча и во всех дело дошло до овертайма. Третье поражение от "Нэшвилла" терпит уже победитель Западной конференции "Чикаго", а "Вашингтон", несмотря на голы Овечкина и Кузнецова, уступил второй матч в серии "Торонто".

"Торонто Мэйпл Лифс" вырвал победу у "Вашингтон Кэпиталз", уступая по ходу матча 1:3. "Столичные" уже к пятой минуте после бросков Никласа Бекстрема и Александра Овечкина вели — 2:0.

До перерыва Остон Мэттьюс отыграл одну шайбу, но в начале второго периода Евгений Кузнецов восстановил перевес до двух шайб (3:1). И тем не менее канадский клуб на своем льду все равно спасся, а в овертайме и вырвал вторую победу в серии — 4:3. Ее принес точный бросок Тайлера Бозака.

"Оттава" лихо начала встречу в гостях против "Бостона", забросив на 8-й минуте встречи за 25 секунд сразу две шайбы (отличились Майк Хоффман и Дерек Брассар). В начале второй трети матча Хоффман в большинстве довел перевес "сенаторов" до трех шайб, однако затем стали удивлять уже "мишки". Сперва Ноэль Аккьяри и Дэвид Бэйкс с разницей в 45 секунд сократили отставание до минимума, а Давид Пастрняк на 34-й минуте восстановил равновесие — 3:3.

Больше в основное время шайб забито не было, а победу все-таки вырвал "Сенаторз" на 6-й минуте овертайма, когда цели достиг бросок Бобби Райана — 4:3 в пользу "Оттавы" и 2-1 в серии.

Победитель "Запада" в регулярном чемпионате "Чикаго Блэкхоукс" проиграл уже третий матч подряд восьмой команде конференции "Нэшвилл Предаторз". И здесь в счете вели гости, выигрывавшие после второго периода — 2:0 (после бросков Денниса Расмуссена и Патрика Кейна). Но "хищникам" на своем льду в "Бриджстоун-Арене" удалось не только перевести игру в овертайм благодаря дублю Филипа Форсберга, но и вырвать там победу на 17-й минуте (решающий гол в активе Кевина Фиала) — 3:2.

"Чикаго" теперь уступает в серии 0-3 и следующее поражение для команды может означать конец сезона. В такую же ситуацию угодил "Калгари Флэймз", который на своем льду против "Анахайм Дакс" вел сперва 2:0, потом 4:1 и все равно умудрился проиграть в овертайме — 4:5. Решающий гол на счету Кори Перри, а отличился он спустя полторы минуты как начался дополнительный период. "Анахайм" повел в серии 3-0 и находится в шаге от выхода в четвертьфинал.