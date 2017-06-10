Голландский конькобежец возмутился "воняющими с любой стороны русскими"

Призер Олимпийских игр по конькобежному спорту голландец Эрбен Веннермарс заявил, что не поддерживает решение бывшего партнера по национальной сборной Куна Вервея о совместных тренировках с российской командой, сообщает nos.nl.

Не попадающий в состав сборной Нидерландов 26-летний конькобежец Кун Вервей решил готовиться к Олимпиаде-2018 вместе со сборной России. Он является обладателем олимпийского золота (в командной гонке) и серебра (на дистанции 1500 м) Игр-2014 в Сочи, четырехкратный чемпион мира, но сейчас в национальную команду не проходит. Тренируется в основном самостоятельно и результаты упали. Пробовал Вервей устроиться в Японии, где его хотел принять в свою команду тренер Йохан де Вит, но там кандидатуру голландца забраковал местный олимпийский комитет.

Поэтому и возник еще один вариант с россиянами: Куна Вервея согласился принять в команду Константин Полтавец, главный тренер российской сборной по конькобежному спорту, а также наставник лидеров команды Павла Кулижникова и Дениса Юскова. Сейчас Вервей вместе с россиянами тренируется в группе многоборцев на сборе в итальянском Курмайоре.

Сам Полтавец так прокомментировал этот факт: "Сотрудничество с Вервеем в качестве спарринг-партнера показывает, что сборная России открыта и ничего не скрывает. Нам есть что взять друг от друга: Кун проверенный боец в командной гонке, а нашим ребятам пока не хватает в ней скатанности".

Коллега Вервея Эрбен Веннермарс разразился тут же тирадой: "Это же русские! Они воняют со всех сторон. На мой взгляд, голландский спорт сейчас действительно чист. Как можно в такой ситуации иметь дело с русскими?".

Сам Вервей убежден, что совместные тренировки, к примеру, с Денисом Юсковым полезны обоим. При этом его не беспокоит реакция на его решение присоединиться к российской команде в сложное для всего российского спорта время.

"Я взрослый человек и полностью осознаю, что делаю. Я давно знаю Костю, доверяю ему. Если у кого-то и были проблемы в прошлом, то это меня не беспокоит. Я буду тренироваться в сильной команде с тренером, которому доверяю. И я рад этой возможности",— заявил он.

В данный момент участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года находится по-прежнему под вопросом из-за допингового скандала, который разразился после опубликования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.