Голландский конькобежец возмутился "воняющими с любой стороны русскими"

 (1)
rus.DELFI.lv
суббота, 10 июня 2017 г. 18:04
Призер Олимпийских игр по конькобежному спорту голландец Эрбен Веннермарс заявил, что не поддерживает решение бывшего партнера по национальной сборной Куна Вервея о совместных тренировках с российской командой, сообщает nos.nl.
© Reuters/Scanpix

Не попадающий в состав сборной Нидерландов 26-летний конькобежец Кун Вервей решил готовиться к Олимпиаде-2018 вместе со сборной России. Он является обладателем олимпийского золота (в командной гонке) и серебра (на дистанции 1500 м) Игр-2014 в Сочи, четырехкратный чемпион мира, но сейчас в национальную команду не проходит. Тренируется в основном самостоятельно и результаты упали. Пробовал Вервей устроиться в Японии, где его хотел принять в свою команду тренер Йохан де Вит, но там кандидатуру голландца забраковал местный олимпийский комитет.

Поэтому и возник еще один вариант с россиянами: Куна Вервея согласился принять в команду Константин Полтавец, главный тренер российской сборной по конькобежному спорту, а также наставник лидеров команды Павла Кулижникова и Дениса Юскова. Сейчас Вервей вместе с россиянами тренируется в группе многоборцев на сборе в итальянском Курмайоре.

Сам Полтавец так прокомментировал этот факт: "Сотрудничество с Вервеем в качестве спарринг-партнера показывает, что сборная России открыта и ничего не скрывает. Нам есть что взять друг от друга: Кун проверенный боец в командной гонке, а нашим ребятам пока не хватает в ней скатанности".

Коллега Вервея Эрбен Веннермарс разразился тут же тирадой: "Это же русские! Они воняют со всех сторон. На мой взгляд, голландский спорт сейчас действительно чист. Как можно в такой ситуации иметь дело с русскими?".

Сам Вервей убежден, что совместные тренировки, к примеру, с Денисом Юсковым полезны обоим. При этом его не беспокоит реакция на его решение присоединиться к российской команде в сложное для всего российского спорта время.

"Я взрослый человек и полностью осознаю, что делаю. Я давно знаю Костю, доверяю ему. Если у кого-то и были проблемы в прошлом, то это меня не беспокоит. Я буду тренироваться в сильной команде с тренером, которому доверяю. И я рад этой возможности",— заявил он.

В данный момент участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года находится по-прежнему под вопросом из-за допингового скандала, который разразился после опубликования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Голландский конькобежец возмутился "воняющими с любой стороны русскими" (1)

Голландский конькобежец возмутился воняющими с любой стороны русскими
Призер Олимпийских игр по конькобежному спорту голландец Эрбен Веннермарс заявил, что не поддерживает решение бывшего партнера по национальной сборной Куна Вервея о совместных тренировках с российской командой, сообщает nos.nl.

Шарапова может пропустить турнир в Бирмингеме из-за травмы

Marija Šarapova
Российская теннисистка Мария Шарапова из-за травмы ноги рискует пропустить теннисный турнир в Бирмингеме. Она должна была выступить в основной сетке соревнований, так как получила специальное приглашение (wild card) от организаторов.

Халеп не знает чего ожидать от Остапенко, Плишкова ставит в финале на румынку (2)

Simona Halep
После победы в полуфинале "Ролан Гаррос-2017" румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от решающего матча за титул Открытого чемпионата Франции, в котором ей предстоит встретиться с латвийкой Аленой Остапенко.

ВИДЕО: Вавринка отправил отдыхать Маррея и стал самым возрастным финалистом "РГ"

Stanislasas Wawrinka
В Париже в первом полуфинале Открытого чемпионата Франции встречались лидер мирового рейтинга британец Энди Маррей и швейцарец Станислас Вавринка.

Малкин помог разгромить "Нэшвилл", команды набрали 100 минут штрафа (1)

Малкин помог разгромить Нэшвилл, команды набрали 100 минут штрафа
В пятом матче финала Кубка Стэнлии по хоккею "Питтсбург" на своем льду со счетом 6:0 разгромил "Нэшвилл" и повел в серии 3-2. До титула "Пингвинз" остался всего один шаг.
Facebook друзья
Rambler's Top100