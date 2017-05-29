Голландец Дюмолин — чемпион сотой многодневки "Джиро-д'Италия"

Голландский велогонщик Том Дюмолин из команды Sunweb стал победителем общего зачета престижной веломногодневки "Джиро д’Италия", проводившейся в этом году в сотый раз. Для Дюмолина это первая победа в генеральной классификации Гран-тура в карьере.

В этом году юбилейная гонка по дорогам Италии проходила с 5 по 28 мая (21 этап), а борьба за победу и призовые места в общем зачете получилась очень увлекательной и непредсказуемой: интрига сохранялась до последнего этапа.

Большую часть гонки розовую майку лидера общего зачета на своих плечах носил Дюмолин: сильная сторона голландца — раздельные старты, а в горах он действовал от обороны. Острую кокуренцию Дюмолину составили колумбийский "горняк" Найро Кинтана (Movistar) и прошлогодний чемпион "Джиро" итальнец Виченцо Нибали (Bahrain-Merida), одинаково хорошо себя чувствующий как в горах, так и на равнине.

Решающие события многодневки развернулись на последней неделе. На каждом горном этапе шли в атаку Кинтана, Нибали, француз Тибо Пино (FJG) и россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin). Дюмолан несколько раз испытывал кризис, но в целом на горных этапах сумел не проиграть кокурентам много. После 19-го этапа лидерство в общем зачете перехватил Кинтана, но его перевес над кокурентами был небольшим: 39 секунд — над Нибали, 43 сек — над Пино, 53 сек — над Дюмоланом, 1.15 — над Закариным. Таким образом, впервые в истории "Джиро" перед "разделкой" сразу четыре лидера общего зачета расположились в минуте.

А на этапе с раздельным стартом Дюмолан вновь доказал, что является лучшим из тех, кто соперничает за победу в общем зачете. Этап протяженностью в 29,3 км выиграл голландец Йос ван Эмден (Lotto NL-Jumbo), Дюмолан уступил ему 15 секунд и показал второй результат. Тогда как Нибали стал 13-м (+1.09), Кинтана — 27-м (+1.39), Пино — 28-м (+1.42), Закарин — 33-м (+1.49).

По итогам всей многодневки Дюмолин выиграл у Кинтаны 31 секунду, у Нибали — 40 секунд, у Пино — 1.17, у Закарина — 1.56. Том Дюмолин не только выиграл первый Гран-тур в карьере, но и стал первым голландцем, одержавшим победу на "Джиро" и пятым представителем Нидерландов, побеждавшим на трех Гран-турах (Ян Янссен выигрывал "Вуэльту" в 1967 году и "Тур де Франс" в 1968-м, а Йоп Зутемелк побеждал на этих многодневках в 1979-м и 1980-м). Предыдущий раз велогонщики из Голландии становились призерами Гран-тура 27 лет назад — в 1990-м Эрик Брюкинк стал третьим на "Тур де Франс".

Общий зачет Джиро д’Италия-2017

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) — 90:34.54

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) +0.31 мин

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) +0.40

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) +1.17

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +1.56

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) +3.11

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek — Segafredo) +3.41

8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) +7.04

9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) +8.10

10. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) +15.17…

Завершил многодневку 161 участник.

Молодежный зачет

1 Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) — 90:41.58

2 Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) +1.06

3 Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) +8.13…

Спринтерский зачет

1 Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) — 325 очков

2 Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) — 192

3 Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) — 117…

Горный зачет

1 Микел Ланда (Испания, Team Sky) — 224

2 Луис Леон Санчес (Испания, Astana Pro Team) — 118

3 Омар Фрайле (Испания, Dimension Data) — 104…

Командный зачет

1 Movistar Team — 272:21.54

2 AG2R La Mondiale +59.46

3 FDJ +1:19.56

…8 Astana Pro Team +2:09.05

…13 Katusha-Alpecin +2:53.55

…21 Gazprom–Rusvelo +8:07.36