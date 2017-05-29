Голландец Дюмолин — чемпион сотой многодневки "Джиро-д'Италия"

В этом году юбилейная гонка по дорогам Италии проходила с 5 по 28 мая (21 этап), а борьба за победу и призовые места в общем зачете получилась очень увлекательной и непредсказуемой: интрига сохранялась до последнего этапа.
Большую часть гонки розовую майку лидера общего зачета на своих плечах носил Дюмолин: сильная сторона голландца — раздельные старты, а в горах он действовал от обороны. Острую кокуренцию Дюмолину составили колумбийский "горняк" Найро Кинтана (Movistar) и прошлогодний чемпион "Джиро" итальнец Виченцо Нибали (Bahrain-Merida), одинаково хорошо себя чувствующий как в горах, так и на равнине.
Решающие события многодневки развернулись на последней неделе. На каждом горном этапе шли в атаку Кинтана, Нибали, француз Тибо Пино (FJG) и россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin). Дюмолан несколько раз испытывал кризис, но в целом на горных этапах сумел не проиграть кокурентам много. После 19-го этапа лидерство в общем зачете перехватил Кинтана, но его перевес над кокурентами был небольшим: 39 секунд — над Нибали, 43 сек — над Пино, 53 сек — над Дюмоланом, 1.15 — над Закариным. Таким образом, впервые в истории "Джиро" перед "разделкой" сразу четыре лидера общего зачета расположились в минуте.
А на этапе с раздельным стартом Дюмолан вновь доказал, что является лучшим из тех, кто соперничает за победу в общем зачете. Этап протяженностью в 29,3 км выиграл голландец Йос ван Эмден (Lotto NL-Jumbo), Дюмолан уступил ему 15 секунд и показал второй результат. Тогда как Нибали стал 13-м (+1.09), Кинтана — 27-м (+1.39), Пино — 28-м (+1.42), Закарин — 33-м (+1.49).
По итогам всей многодневки Дюмолин выиграл у Кинтаны 31 секунду, у Нибали — 40 секунд, у Пино — 1.17, у Закарина — 1.56. Том Дюмолин не только выиграл первый Гран-тур в карьере, но и стал первым голландцем, одержавшим победу на "Джиро" и пятым представителем Нидерландов, побеждавшим на трех Гран-турах (Ян Янссен выигрывал "Вуэльту" в 1967 году и "Тур де Франс" в 1968-м, а Йоп Зутемелк побеждал на этих многодневках в 1979-м и 1980-м). Предыдущий раз велогонщики из Голландии становились призерами Гран-тура 27 лет назад — в 1990-м Эрик Брюкинк стал третьим на "Тур де Франс".
Общий зачет Джиро д’Италия-2017
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) — 90:34.54
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) +0.31 мин
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) +0.40
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) +1.17
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +1.56
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) +3.11
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek — Segafredo) +3.41
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) +7.04
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) +8.10
10. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) +15.17…
Завершил многодневку 161 участник.
Молодежный зачет
1 Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) — 90:41.58
2 Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) +1.06
3 Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) +8.13…
Спринтерский зачет
1 Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) — 325 очков
2 Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) — 192
3 Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) — 117…
Горный зачет
1 Микел Ланда (Испания, Team Sky) — 224
2 Луис Леон Санчес (Испания, Astana Pro Team) — 118
3 Омар Фрайле (Испания, Dimension Data) — 104…
Командный зачет
1 Movistar Team — 272:21.54
2 AG2R La Mondiale +59.46
3 FDJ +1:19.56
…8 Astana Pro Team +2:09.05
…13 Katusha-Alpecin +2:53.55
…21 Gazprom–Rusvelo +8:07.36