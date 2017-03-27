Голландцы уволили главного тренера после фиаско в Софии

Королевский футбольный союз Нидерландов расторгнул контракт с главным тренером сборной Голландии Данни Блиндом из-за неудовлетворительных результатов "оранжевых" в отборочном цикле ЧМ-2018.

В прошедшие выходе голландцы в Софии уступили болгарам (0:2). Для команды Нидерландов это поражение стало вторым в отборе ЧМ-2018, где они с 7 очками после пяти матчей занимают только четвертое место.

Данни Блинд возглавил национальную сборную в июле 2015 года, сменив на этом посту Гууса Хиддинка. Под руководством Блинда сборная провела 17 матчей, в которых потерпела семь поражений, трижды сыграла вничью и семь раз одержала победу.

Руководить "оранжевыми" в ближайшем товарищеском матче с Италией будет ассистент Блинда Фред Грим.