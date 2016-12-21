Гольфист провалился под лед из-за неточного удара

В аккаунте The Country Club Collection в Instagramпоявилось видео, на котором гольфист проваливается под лед.

Спортсмен, имя которого не сообщается, вышел на середину замерзшего водоема и попытался ударить по мячу. В результате он промахнулся по снаряду, после чего потерял равновесие и провалился под лед. О судьбе мужчины, а также о том, где произошел инцидент, информации нет.