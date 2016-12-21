Гольфист провалился под лед из-за неточного удара

Спортсмен, имя которого не сообщается, вышел на середину замерзшего водоема и попытался ударить по мячу. В результате он промахнулся по снаряду, после чего потерял равновесие и провалился под лед. О судьбе мужчины, а также о том, где произошел инцидент, информации нет.
В среду, 21 декабря, завершилась первая часть чемпионата Германии по футболу. На месячный зимний перерыв бундеслига уходит во главе с мюнхенской "Баварией", которая сегодня не оставила дома камня на камне от открытия сезона — "РБ Лейпциг".
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) легкоатлетка Юлия Степанова и единственная российская легкоатлетка, принимавшая участие в Играх-2016, Дарья Клишина получили разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принимать участие в международных соревнованиях, сообщает ТАСС.