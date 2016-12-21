Гольфист провалился под лед из-за неточного удара

Lenta.ru
среда, 21 декабря 2016 г. 12:28
В аккаунте The Country Club Collection в Instagramпоявилось видео, на котором гольфист проваливается под лед.
Golfas
© AP/Scanpix

Спортсмен, имя которого не сообщается, вышел на середину замерзшего водоема и попытался ударить по мячу. В результате он промахнулся по снаряду, после чего потерял равновесие и провалился под лед. О судьбе мужчины, а также о том, где произошел инцидент, информации нет.

☠️ RIP ☠️ Sorry Nice Knowing You . #thinkbeforeyouwear . #captivateyourenvironment . @thecountryclubcollection . @sportscenter @pgatour @asiantour @barstoolsports @twspot @golfballed @golf_gods @golfchannel @golfdigest @nikegolf @progolfswings @totalgolfmove_ @golfwrx @coloradogolfblog @galfapp @holein1trickshots @galfapp @golf_hard

A video posted by The Country Club Collection ⛳️ (@thecountryclubcollection) on Dec 19, 2016 at 9:12am PST

Lenta.ru
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