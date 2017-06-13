"Голден Стэйт" взял реваш у "Кливленда" и стал чемпионом НБА

rus.DELFI.lv
вторник, 13 июня 2017 г. 11:25
В пятом матче финала НБА "Голден Стэйт Уорриорз" дома обыграл "Кливленд Кавальерс" (129:120), победил в серии (4-1) и вернул себе титул чемпиона, которым владел в 2015-м. В прошлом сезоне "ГС" вел 3-1 в финальной серии против "Кливленда", но в итоге тогда чемпионом стали "всадники". Теперь "воины" взяли реванш.
"Golden State Warriors" finale įveikė "Cavaliers" ir tapo NBA čempionais
© Reuters / Scanpix

В нынешнем плей-офф "ГС" выиграл 16 матчей из 17-ти (15-матчевая победная серия — лучший результат в истории лиги) — три первых раунда калифорнийцы проходили соперников в четырех матчах (по 4-0), и только в финале один матч у них смог выиграть прошлогодний чемпион.

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрэнт в пятом матче серии набрал 39 очков, сделал 7 подборов и 5 передач и был признан MVP финальной серии. Дюрэнт в этом плей-офф набирал в среднем 35,2 очка, 8,4 подбора и 5,4 передачи.

А форвард "Кливленда" ЛеБрон Джеймс стал первым игроком в истории финалов, который завершил серию с трипл-даблом в среднем за игру -
по 33,6 очка, 12,0 подбора и 10,0 передачи. В матче №5 у лидера "Квальерс" — 41 очко, 13 подборов и 8 передач.

НБА. Финал. Пятый матч

Голден Стэйт — Кливленд 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)

Голден Стэйт: Дюрэнт 39 + 7 подборов, Карри 34 + 10 передач, Игудала 20, Томпсон 11, Грин 10 + 12 подборов, Маккоу 6, Ливингстон 5, Уэст 4.

Кливленд: Джеймс 41 + 13 подборов + 8 передач, Ирвинг 26 + 6 передач, Джей Ар Смит 25, Томпсон 15 + 8 подборов, Лав 6 + 10 подборов, Джефферсон 4, Корвер 3.

Итог серии: 4-1.

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"Голден Стэйт" взял реваш у "Кливленда" и стал чемпионом НБА

Golden State Warriors finale įveikė Cavaliers ir tapo NBA čempionais
В пятом матче финала НБА "Голден Стэйт Уорриорз" дома обыграл "Кливленд Кавальерс" (129:120), победил в серии (4-1) и вернул себе титул чемпиона, которым владел в 2015-м. В прошлом сезоне "ГС" вел 3-1 в финальной серии против "Кливленда", но в итоге тогда чемпионом стали "всадники". Теперь "воины" взяли реванш.

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