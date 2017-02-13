Гол-красавец Торреса, "Атлетико" вырывает победу у "Сельты"

В заключительном воскресном матче 22-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на своем поле вырвал под конец игры победу у "Сельты", а Фернандо Торрес отметился голом-красавцем.

"Матрасники" начали встречу на родном "Висенте Кальдерон" с быстро пропущенного гола от Густаво Кабраля после неудачной игры на стандарте своего голкипера Мойи. Но спустя шесть минут достойно ответили красивым голом в исполнении Фернандо Торреса. Следом он мог вывести "Атлетико" вперед, но угодил с 11-метрового отметки в перекладину, а за дюжину минут до окончания основного времени матча Йион Гвидетти вывел "Сельту" вперед — 1:2.

В оставшееся время подопечным Диего Симеоне удалось не только отыграться, но и вырвать важную победу благодаря голам Янника Феррейры-Карраско и Антуана Гризманна — 3:2.

Благодаря этой победе "Атлетико" набрал 42 очка и сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице. На третьем держится "Севилья" (46 очков), которой удалось в концовке выездного матча с "Лас-Пальмасом" вырвать победу благодаря голу Корреа.

Чемпионат Испании (22-й тур, 12 февраля):

Вильярреал — Малага 1:1 (0:1)

Голы: Сориано (62-пен.) — Шарлес (14)

Вильярреал: Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Хосе Анхель, Дос Сантос, Тригерос (Родри Эрнандес, 82), Сориано, Сориано, Адриан (Бакамбу, 69), Сансоне (Кастильехо, 77).

Удаление: Сориано (В, 71).

Леганес — Спортинг Хихон 0:2 (0:0)

Голы: Канелья (66), Бурги (83)

Лас-Пальмас — Севилья 0:1 (0:0)

Гол: Корреа (80)

Севилья: Рико, Мариано, Меркадо, Лангле, Сарабия, Нзонзи (Иборра, 68), Краневиттер, Васкес (Йоветич, 77), Насри, Витоло, Бен-Йеддер (Корреа, 77).

Атлетико — Сельта 3:2 (1:1)

Голы: Торрес (11), Феррейра Карраско (86), Гризманн (88) — Кабраль (5), Гвидетти (78)

Нереализованный пенальти: Торрес (30-перекладина)

Атлетико: Мойя, Хуанфран (Врсалько, 46), Савич, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль (Корреа, 72), Феррейра Карраско, Торрес (Гамейро, 76), Гризманн.

1 Реал М 20 49

2 Барселона 22 48

3 Севилья 22 46

4 Атлетико М 22 42

5 Реал Сосьедад 22 41

6 Вильярреал 22 36

7 Атлетик Б 22 35

8 Эйбар 21 32

9 Эспаньол 22 32

10 Сельта 21 30

11 Лас-Пальмас 22 28

12 Алавес 22 27

13 Бетис 21 24

14 Малага 22 23

15 Валенсия 21 20

16 Депортиво 21 19

17 Леганес 22 18

18 Спортинг 22 16

19 Гранада 21 13

20 Осасуна 22 10