Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб

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rus.DELFI.lv
вторник, 9 мая 2017 г. 16:55
Известный в прошлом шведский легкоатлет Патрик Шеберг обвинили действующего президента Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свена Арне Хансена в подмене допинг-проб в 80-годах, сообщает "Р-Спорт".
© DELFI / Domantas Pipas

Шеберг заявил, что Хансен, работавший с 1973 по 1984 гг. генеральным директором Бислеттских игр (международные легкоатлетические соревнования, ежегодно проходящие в Осло), за деньги подменял пробы атлетов. По словам Шеберга, Хансен получал от 500 до 1000 долларов за такую "работу".

Анн-Лизе Хаммер, работавшая в то время пресс-атташе Бислеттских игр, а также чемпионка мира в беге на 10 000 метров норвежка Ингрид Кристиансен подтвердили утверждения Шеберга. В свою очередь, Хансен сообщил, что не делал ничего подобного и заявил, что подаст в суд на Шеберга, если он не опровергнет свои слова.

Норвежец Свен Арне Хансен возглавляет EAA с 2015 года. Патрик Шеберг является трехкратным призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы в прыжках в высоту. Шведский легкоатлет до сих пор владеет рекордом Европы (2,42 м), который установил еще в 1987 году.

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