Футболист Гвинеи-Бисау забил потрясающий гол на Кубке Африки

rus.DELFI.lv
пятница, 20 января 2017 г. 09:50
В матче группового этапа Кубка африканских наций со сборной Камеруна полузащитник Гвинеи-Бисау Пикети забил бешеный гол после сольного прохода от своей штрафной.
Piqueti
© AFP/Scanpix

Встреча состоялась в четверг, 19 ноября, в Габоне. На 13-й минуте Пикети подхватил мяч у своей штрафной, в одиночку протащил его по краю до чужих ворот, сместился в центр и нанес неотразимый удар под перекладину.

23-летний Пикети выступает во втором португальском дивизионе за вторую команду "Браги".

Сама игра завершилась все-таки в пользу Камеруна. "Неукротимые львы" сумели после перерыва забить два мяча и одержать победу со счетом 2:1.

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Футболист Гвинеи-Бисау забил потрясающий гол на Кубке Африки

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