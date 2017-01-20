Футболист Гвинеи-Бисау забил потрясающий гол на Кубке Африки

В матче группового этапа Кубка африканских наций со сборной Камеруна полузащитник Гвинеи-Бисау Пикети забил бешеный гол после сольного прохода от своей штрафной.

Встреча состоялась в четверг, 19 ноября, в Габоне. На 13-й минуте Пикети подхватил мяч у своей штрафной, в одиночку протащил его по краю до чужих ворот, сместился в центр и нанес неотразимый удар под перекладину.

23-летний Пикети выступает во втором португальском дивизионе за вторую команду "Браги".

Сама игра завершилась все-таки в пользу Камеруна. "Неукротимые львы" сумели после перерыва забить два мяча и одержать победу со счетом 2:1.