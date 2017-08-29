1 10
Американская горнолыжница
Испанский журнал El Mundo Deportivo представил десятку самых сексуальных спортсменок последних лет. В список вошли две россиянки, причем одна из них уже завершила спортивную карьеру. Портал Delfi знакомит вас с топом.
© Shutterstock nuotr.

1 10
Американская горнолыжница
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

Шарапова впервые после дисквалификации выиграла у теннисистки из топ-5

Теннисистка Мария Шарапова , обыграла на турнире US Open...

Футбол, бикини, шоу-бизнес. Как выглядят 10 самых сексуальных спортсменок десятилетия

Испанский журнал El Mundo Deportivo представил десятку самых...

После анорексии 19-летняя олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру (1)

Известная российская фигуристка Юлия Липницкая...

Макгрегор пил виски на пресс-конференции после поражения от Мейвезера

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор...

Суперпоединок: Мейвезер нокаутировал Макгрегора (4)

Флойд Мейвезер в боксерском поединке, называемом боем...

TOP новостей

На чем стоит Купчино? Район Медведева, Нагиева, интеллигенции и питерской шавермы (26)

Петербург не ограничивается красотами центра города....

Авулис о ситуации с бывшим стадионом: это попытка расправы или глупость (10)

Многие годы вильнюсский стадион "Жальгирис" стоял...

Премьер Литвы - за гарантии Ландсбергису, но против статуса президента (37)

Консерватор Витаутас Ландсбергис , занимавший пост...

Трамп "очень обеспокоен" безопасностью стран Балтии (43)

Президент США заявил, что считает Балтийский регион...

Погода: ожидают теплые и солнечные дни

На этой неделе у нас будет еще одна возможность...