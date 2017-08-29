Испанский журнал El Mundo Deportivo представил десятку самых сексуальных спортсменок последних лет. В список вошли две россиянки, причем одна из них уже завершила спортивную карьеру. Портал Delfi знакомит вас с топом.
- 1. Футбол, бикини, шоу-бизнес. Как выглядят 10 самых сексуальных спортсменок десятилетия
- 2. Американская горнолыжница
- 3. Триатлонистка с Гавайских островов
- 4. Вратарь сборной США по футболу
- 5. Главная футбольная звезда США
- 6. Серфер и бикини-модель
- 7. Легкоатлетка: от прыжков с шестом до фитнес-модели
- 8. Теннисистка из 90-х
- 9. Просто Мария. Шарапова
- 10. Парагвайская метательница копья
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