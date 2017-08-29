Футбол, бикини, шоу-бизнес. Как выглядят 10 самых сексуальных спортсменок десятилетия

1 10 Американская горнолыжница

Испанский журнал El Mundo Deportivo представил десятку самых сексуальных спортсменок последних лет. В список вошли две россиянки, причем одна из них уже завершила спортивную карьеру. Портал Delfi знакомит вас с топом.