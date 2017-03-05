Фуркаду и Дальмайер не было равных в пасьюте, Шипулин — второй

Сегодня в корейском Пхенчхане в рамках седьмого этап Кубка мира по биатлону прошли гонки преследования. У мужчин победу одержал лидера сезона француз Мартен Фуркад, у женщин — непревзойденной осталась немка Лаура Дальмайер.

Мужчины бежали 12,5 км. Первым на дистанцию ушел победитель вчерашнего спринта австриец Джулиан Эберхард. Его преимущество над американцем Бэйли и Фуркадом на старте составляло 40 и 45 секунд соответственно. Австриец лидировал до второго огневого рубежа, а потом допустил два промаха и Фуркад вырвался в лидеры. Эберхард шел позади с отставанием в 11-16 секунд, а дальше целая группа преследователей.

Последняя стрельба принесла Джулиану еще один промах и его обошел великолепно стрелявший и бежавший Антон Шипулин, который вырвался на второе место с 23-го после спринта. Правда, догнать стрелявшего не менее чисто и бежавшего не менее шустро Фуркада ему не удалось: на финише их разделили 34,5 секунды. Эберхард финишировал третьим, уступив Шипулину пару секунд.

Еще более уверенную победу в Пхенчхане одержала немецкая биатлониста Лаура Дальмайер. Ближайшей преследовательнице Кайсе Мякярайнен она "привезла" в гонке преследования более минуты. Третью строчку на пьедестале заняла француженка Анаи Беско.

КМ-2016/17. 7-й этап (Пхенчхан, 4 марта). Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1 (3-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) — 31.24,2 (0 штрафных кругов).

2 (23). Антон Шипулин (Россия) — отставание 34,5 (0).

3 (1). Джулиан Эберхард (Австрия) + 36,7 (3)…

4 (8). Симон Эдер (Австрия) +1.03,2 (2).

5 (9). Евгений Гараничев (Россия) +1.09,5 (2).

6 (11). Симон Детье (Франция) +1.13,5 (2).

7 (4). Доминик Ландертингер (Австрия) +1.20,3 (2).

8 (20). Бенедикт Долль (Германия) +1.20,4 (2).

9 (2). Лоуэл Бэйли (США) +1.20,6 (2).

10 (12). Лукас Хофер (Италия) +1.20,6 (2)…

КМ-2016/17. 7-й этап (Пхенчхан, 4 марта). Женщины. Гонка преследования. 10 км

1 (1-я в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) — 27.58,0 (0 штрафных кругов).

2 (4). Кайса Макаряйнен (Финляндия) — отставание 1.12,6 (2).

3 (8). Анаис Бескон (Франция) + 1.18,9 (1)…