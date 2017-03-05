Фуркаду и Дальмайер не было равных в пасьюте, Шипулин — второй

 (1)
rus.DELFI.lv
воскресенье, 5 марта 2017 г. 10:10
Сегодня в корейском Пхенчхане в рамках седьмого этап Кубка мира по биатлону прошли гонки преследования. У мужчин победу одержал лидера сезона француз Мартен Фуркад, у женщин — непревзойденной осталась немка Лаура Дальмайер.
Martinas Fourcade'as (dešinėje) ir Antonas Šipulinas
© AFP / Scanpix

Мужчины бежали 12,5 км. Первым на дистанцию ушел победитель вчерашнего спринта австриец Джулиан Эберхард. Его преимущество над американцем Бэйли и Фуркадом на старте составляло 40 и 45 секунд соответственно. Австриец лидировал до второго огневого рубежа, а потом допустил два промаха и Фуркад вырвался в лидеры. Эберхард шел позади с отставанием в 11-16 секунд, а дальше целая группа преследователей.

Последняя стрельба принесла Джулиану еще один промах и его обошел великолепно стрелявший и бежавший Антон Шипулин, который вырвался на второе место с 23-го после спринта. Правда, догнать стрелявшего не менее чисто и бежавшего не менее шустро Фуркада ему не удалось: на финише их разделили 34,5 секунды. Эберхард финишировал третьим, уступив Шипулину пару секунд.

Еще более уверенную победу в Пхенчхане одержала немецкая биатлониста Лаура Дальмайер. Ближайшей преследовательнице Кайсе Мякярайнен она "привезла" в гонке преследования более минуты. Третью строчку на пьедестале заняла француженка Анаи Беско.

КМ-2016/17. 7-й этап (Пхенчхан, 4 марта). Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1 (3-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) — 31.24,2 (0 штрафных кругов).
2 (23). Антон Шипулин (Россия) — отставание 34,5 (0).
3 (1). Джулиан Эберхард (Австрия) + 36,7 (3)…
4 (8). Симон Эдер (Австрия) +1.03,2 (2).
5 (9). Евгений Гараничев (Россия) +1.09,5 (2).
6 (11). Симон Детье (Франция) +1.13,5 (2).
7 (4). Доминик Ландертингер (Австрия) +1.20,3 (2).
8 (20). Бенедикт Долль (Германия) +1.20,4 (2).
9 (2). Лоуэл Бэйли (США) +1.20,6 (2).
10 (12). Лукас Хофер (Италия) +1.20,6 (2)…

КМ-2016/17. 7-й этап (Пхенчхан, 4 марта). Женщины. Гонка преследования. 10 км

1 (1-я в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) — 27.58,0 (0 штрафных кругов).
2 (4). Кайса Макаряйнен (Финляндия) — отставание 1.12,6 (2).
3 (8). Анаис Бескон (Франция) + 1.18,9 (1)…

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

"Реал" и "Барселона" забили девять голов, у Бензема и Месси — по дублю

Lionelis Messi
Лидер чемпионата Испании по футболу "Барселона" на "Камп Ноу" разгромила "Сельту" из Виго — 5:0. Нападающий каталонцев Лионель Месси забил два гола и еще дважды ассистировал партнерам. С 23 мячами аргентинец упрочил лидерство среди бомбардиров примеры.

Как Ибра заехал локтем, сам получил по голове, не забил пенальти, а "МЮ" потерял очки

Zlatanas Ibrahimovičius
В матче 27 тура английской футбольной премьер-лиги между клубами "Манчестер Юнайтед" и "Борнмут" (1:1) основные события были связаны с персоной Златана Ибрагимовича.

Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ

Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ
В субботу, 4 марта, определились последние участники четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ими стали омский "Авангард" и астанинский "Барыс".

"Ливер" опустил "Арсенал" на 5-е место, отставка Раньери взбодрила "Лестер"

Ливер опустил Арсенал на 5-е место, отставка Раньери взбодрила Лестер
В 27-м туре английской футбольной премьер-лиги "Ливерпуль" дома переиграл "Арсенал" — 3:1. У победителей по голу забили Фермино, Мане и Вейналдум, у лондонцев — Уэлбек. "Ливерпуль" обошел "канониров" и поднялся на третье место, тогда как "Арсенал" опустился на пятую позицию.

Руднев вернулся на поле в матче с "Баварией"

Руднев вернулся на поле в матче с Баварией
В 23-м туре чемпионата Германии по футболу "Кельн" дома крупно проиграл "Баварии" — 0:3. Нападающий сборной Латвии и "Кельна" Артем Руднев, пропустивший несколько предыдущих игр, вышел на замену на 62-й минуте при счете 0:2.
Facebook друзья
Rambler's Top100