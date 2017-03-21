Фуркад задумался о завершении карьеры

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rus.DELFI.lv
вторник, 21 марта 2017 г. 19:00
Лучший биатлонист мира последних лет француз Мартен Фуркад в интервью L`Equipe рассказал о том, когда планирует завершить профессиональную карьеру.
Martinas Fourcade'as
© AFP/Scanpix

"Существует большая вероятность, что я завершу карьеру после Олимпийских Игр-2018, поскольку мне уже сложно постоянно поддерживать мотивацию. Я уже выиграл много и неизбежно наступает момент, когда хочется открыть что-то другое и воспользоваться возможностями, открывающимися перед тобой", — заявил Фуркад.

"Вскоре у меня будет уже двое детей, — добавил 28-летний французский биатлонист. — И у меня есть девушка, которая пожертвовала многим ради меня".

В минувшем сезоне Мартен одержал 14 индивидуальных побед на этапах Кубка мира и повторил рекорд шведской биатлонистки Магдалены Форсберг. Он завоевал большой Хрустальный глобус, а также четыре малых, победив во всех дисциплинах — спринте, пасьюте, индивидуальных гонках и масс-старте.

На счету Мартена Фуркада 11 титулов чемпионата мира и два золота Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.

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