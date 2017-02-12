Фуркад пожал руку Шипулину и пожелал выпить с россиянами водки

По окончании сегодняшней спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене российский биатлонист Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад совершили примирительное рукопожатие.

10 февраля Фуркад покинул церемонию награждения после смешанной эстафеты на ЧМ-2017, когда россияне Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать ему руку. Этому предшествовал момент во время гонки, когда Логинов упал после контакта с французом, а еще ранее Фуркад неоднократно высказывался в негативном плане по поводу возвращения отбывшего дисквалификацию за допинг Логинова.

"Мы на протяжении двух дней общались, поняли позиции друг друга. Не скажу, что мы пришли к единому мнению, но нашли компромисс в том, что приехали сюда в первую очередь соревноваться и стараться показывать хорошие результаты, а не заниматься политикой. Решили помириться и возобновить нормальные отношения", — заявил россиянин.

Фуркад в беседе с ТАСС подтвердил, что спортсмены поняли друг друга, а также ответил на предложение главного тренера сборной России вместе выпить чаю.

"На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они (россияне — прим.) пригласят меня выпить водки", — сказал Фуркад и добавил. — "Мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова. Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы забудем об этом, словно ничего и не было".

В подтверждение этих слов приводим видео, на котором сегодня запечатлено примирительное рукопожатие Шипулина и Фуркада. Оно состоялось после спринтерской гонки, по итогам которой французский биатлонист завоевал бронзовую медаль, а россиянин показал 21-й результат.