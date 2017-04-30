ФОТО, ВИДЕО. Эра Кличко закончилась: Джошуа выиграл нокаутом

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 11:10
Поздним вечером 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" при 90-тысячной аудитории состоялся один из самых ожидаемых боксерских боев этого года — действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа встречался с экс-чемпионом Владимиром Кличко. На кону стоял еще и вакантный титул WBA.
Bokso dvikova: Vladimiras Kličko ir Anthony Joshua
© Reuters / Scanpix

За сутки до боя прошло традиционное взвешивание боксеров. Вес британца оказался на четыре килограмма с лишним больше, чем у украинского боксера (113,4 против 109,1 кг соответственно). Причем Джошуа никогда не подходил к бою с таким большим весом.

Первые раунды прошли предсказуемо осторожно, но постепенно стало вырисовываться преимущество британского боксера. Четвертый раунд так точно можно было отдать Джошуа, а в начале пятого он отправляет украинца в нокдаун.

Но честь и хвала Владимиру Кличко: в этом состоянии ему удалось перехватить инициативу и вторая половина раунда уже осталась за ним.

Более того, в шестом раунде уже Кличко отправил Джошуа в нокдаун и стал контролировать ход поединка.

Седьмой также остался за украинцем. Кстати, непобедимый до сих пор британский боксер за свою карьеру больше семи раундов не проводил, завершая все бои досрочно.

Ну а в восьмом раунде ход поединка снова выровнялся. Стало заметно, что Кличко все-таки уже тяжело физически держать такой темп со столь опасным противником. Но и у британца как-то не особо получалось пробить украинца, который к тому же хорошо встречал на контратаках.

Однако все снова поменялось и одновременно закончилось в 11-м раунде. Энтони сразу пошел вперед, Владимир вроде бы выдержал этот наскок, но следом пропустил сильнейший апперкот. Украинского боксера повело и вдогонку он получил боковой от британца, после чего свалился на настил ринга.

Джошуа ринулся добивать, и после очередной серии Кличко упал еще раз. Встал, оставалось продержаться еще минуту до конца раунда, но этого не случилось. Энтони зажал Владимира в углу, обрушил очередную порцию ударов и рефери остановил это избиение. Победа британца техническим нокаутом.

В итоге 41-летний Владимир Кличко потерпел второе поражение подряд и 5-е в карьере, тогда как для 27-летнего Энтони Джошуа эта победа стала 19-й и все они одержаны досрочно!

Весь бой

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