ФОТО: Криштиану, не хочешь получить российский паспорт?

rus.DELFI.lv
четверг, 22 июня 2017 г. 20:35
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сфотографировался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания вчерашней игры своей команды с действующими чемпионами Европы.
Cristiano Ronaldo
© AP / Scanpix

Фото опубликовал в своем "твиттере" журналист Дэнни Армстронг. Под ним он оставил такую подпись: "Ты уверен, что не хочешь получить российский паспорт? Просто скажи".

Матч сборных России и Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций прошел вчера в Москве и завершился победой португальцев со счетом 1:0. Решивший исход встречи гол забил Криштиану Роналду — лучший футболист мира по итогам прошлого года.

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ФОТО: Криштиану, не хочешь получить российский паспорт?

Cristiano Ronaldo
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сфотографировался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания вчерашней игры своей команды с действующими чемпионами Европы.

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