ФОТО: Фанат Роналду с фамилией "Путин" затмил матч "Реала" и "МЮ"

Матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "МЮ" запомнился не только зрелищной игрой команд с обилием голевых моментов. По ходу встречи на поле выбежал колоритный болельщик с оголенным торсом.