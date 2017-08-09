ФОТО: Фанат Роналду с фамилией "Путин" затмил матч "Реала" и "МЮ"

Матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "МЮ" запомнился не только зрелищной игрой команд с обилием голевых моментов. По ходу встречи на поле выбежал колоритный болельщик с оголенным торсом.
На животе болельщика красовалась надпись "Роналду" с нарисованным сердечком, а на спине — игровой номер Криштиану — семерка — и фамилия президента Российской Федерации — Путин.
Как известно, матч завершился победой "Реала" со счетом 2:1. Мадридский клуб выиграл третий Суперкубок УЕФА за четыре года и четвертый в общей сложности.