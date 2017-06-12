Формула-1. Двойная победа в Монреале выводит Mercedes в лидеры

Хэмилтон стартовал с поула и показал в итоге лучшее время. Вторым финишировал партнер британца по команде Валттери Боттас, а третье место занял представитель Red Bull Даниэль Риккардо.

Лидер чемпионата Себастьян Феттель на старте получил поломку переднего крыла в контакте с Максом Ферстаппеном и откатился на 18-е место, однако затем сумел прорваться на четвертое место и был по итогам Гран-при Канады признан гонщиком дня.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят заглох на прогревочном круге и с нарушением правил вернулся на свое место на решетке, за что был оштрафован. Отстаивая 10 секунд штрафа на пит-лейне, болид россиянина сломался, и Квяту пришлось сойти.

Феттель (Ferrari) продолжает удерживать первое место в личном зачете "Формулы-1", но Хэмилтон третьей победой в сезоне сократил отставание до 12 очко. Третьим идет Боттас.

Благодаря двойной победе в Монреале конюшня Mercedes вышла на первое место в Кубке Конструкторов.

Следующий этап Гран-при пройдет с 23 по 25 июня в Баку.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +19.783

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +35.297

4. Себастьян Феттель ("Феррари") +35.907

5. Серхио Перес ("Форс Индия") +40.476

6. Эстебан Окон ("Форс Индия") +40.716

7. Кими Райкконен ("Феррари") +58.632

8. Нико Хюлькенберг ("Рено") +60.374

9. Лэнс Стролл ("Уильямс") +1 круг

10. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

11. Джолион Палмер ("Рено") +1 круг

12. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

13. Маркус Эрикссон ("Заубер") +1 круг

14. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг

15. Паскаль Верляйн ("Заубер") +2 круга

Фернандо Алонсо ("Макларен") — сошел

Даниил Квят ("Торо Россо") — сошел

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — сошел

Фелипе Масса ("Уильямс") — сошел

Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") — сошел.

Формула-1. Личный зачет

1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 141 очко

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 129

3. Валттери Боттас ("Мерседес") — 93

4. Кими Райкконен ("Феррари") — 73

5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 67

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 45

7. Серхио Перес ("Форс Индия") — 44

8. Эстебан Окон ("Форс Индия") — 27

9. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") — 25

10. Фелипе Масса ("Уильямс") — 20

11. Нико Хюлькенберг ("Рено") — 18

12. Ромен Грожан ("Хаас") — 10

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 5

14. Паскаль Верляйн ("Заубер") — 4

15. Даниил Квят ("Торо Россо") — 4

16. Лэнс Стролл ("Уильямс") — 2.

Кубок Конструкторов:

1 Mercedes — 222

2 Ferrari — 214

3 Bull Racing-TAG Heuer — 112

4 Force India-Mercedes — 71

5 Toro Rosso-Renault — 29

6 Williams-Mercedes — 22

7 Renault — 18

8 Haas — 15

9 Sauber-Ferrari — 4

10 McLaren-Honda — 0.