Формула-1. Двойная победа в Монреале выводит Mercedes в лидеры

Хэмилтон стартовал с поула и показал в итоге лучшее время. Вторым финишировал партнер британца по команде Валттери Боттас, а третье место занял представитель Red Bull Даниэль Риккардо.
Лидер чемпионата Себастьян Феттель на старте получил поломку переднего крыла в контакте с Максом Ферстаппеном и откатился на 18-е место, однако затем сумел прорваться на четвертое место и был по итогам Гран-при Канады признан гонщиком дня.
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят заглох на прогревочном круге и с нарушением правил вернулся на свое место на решетке, за что был оштрафован. Отстаивая 10 секунд штрафа на пит-лейне, болид россиянина сломался, и Квяту пришлось сойти.
Феттель (Ferrari) продолжает удерживать первое место в личном зачете "Формулы-1", но Хэмилтон третьей победой в сезоне сократил отставание до 12 очко. Третьим идет Боттас.
Благодаря двойной победе в Монреале конюшня Mercedes вышла на первое место в Кубке Конструкторов.
Следующий этап Гран-при пройдет с 23 по 25 июня в Баку.
Формула-1. Гран-при Канады. Гонка
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +19.783
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +35.297
4. Себастьян Феттель ("Феррари") +35.907
5. Серхио Перес ("Форс Индия") +40.476
6. Эстебан Окон ("Форс Индия") +40.716
7. Кими Райкконен ("Феррари") +58.632
8. Нико Хюлькенберг ("Рено") +60.374
9. Лэнс Стролл ("Уильямс") +1 круг
10. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг
11. Джолион Палмер ("Рено") +1 круг
12. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг
13. Маркус Эрикссон ("Заубер") +1 круг
14. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг
15. Паскаль Верляйн ("Заубер") +2 круга
Фернандо Алонсо ("Макларен") — сошел
Даниил Квят ("Торо Россо") — сошел
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — сошел
Фелипе Масса ("Уильямс") — сошел
Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") — сошел.
Формула-1. Личный зачет
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 141 очко
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 129
3. Валттери Боттас ("Мерседес") — 93
4. Кими Райкконен ("Феррари") — 73
5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 67
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 45
7. Серхио Перес ("Форс Индия") — 44
8. Эстебан Окон ("Форс Индия") — 27
9. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") — 25
10. Фелипе Масса ("Уильямс") — 20
11. Нико Хюлькенберг ("Рено") — 18
12. Ромен Грожан ("Хаас") — 10
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 5
14. Паскаль Верляйн ("Заубер") — 4
15. Даниил Квят ("Торо Россо") — 4
16. Лэнс Стролл ("Уильямс") — 2.
Кубок Конструкторов:
1 Mercedes — 222
2 Ferrari — 214
3 Bull Racing-TAG Heuer — 112
4 Force India-Mercedes — 71
5 Toro Rosso-Renault — 29
6 Williams-Mercedes — 22
7 Renault — 18
8 Haas — 15
9 Sauber-Ferrari — 4
10 McLaren-Honda — 0.