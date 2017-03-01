Финский лыжник взял реванш у судьбы, российский — дисквалифицирован

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rus.DELFI.lv
среда, 1 марта 2017 г. 18:05
Финский лыжник Ииво Нисканен на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти выиграл гонку с раздельным стартом на 15 километров классическим стилем.
© AFP / Scanpix

Нисканен преодолел дистанции за 36 минут и 44 секунды и выиграл первую золотую медаль на мировых первенствах. Чемпионом мира финн мог стать двумя днями ранее, но в командном спринте в борьбе за лидерство незадолго до финиша столкнулся с норвежцем Иверсеном и стал третьим (золото тогда завоевала команда России). Также в активе Иверсена есть олимпийское золото Сочи-2014 в командном спринте.

Второе место в гонке занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю: он проиграл Нисканену 17 секунд. Для Сундбю это второе серебро на ЧМ-2017 — ранее лидер Кубка мира стал вторым в скиатлоне. Чемпионом мира в личных гонках норвежец пока ни разу не был.

Бронзовую медаль взял норвежец Никлас Дюрхауг: его отставание от Нисканена составило 31 секунду. Для Никлас Дюрхауга это первая награда на этих соревнованиях.

Четвертое место занял россиянин Александр Бессмертных (Сергей Устюгов в этом виде программы не выступал), которому до бронзы не хватило десятка секунд. А показавший пятое время Андрей Ларьков позже был дисквалифицирован за нарушение правил: россиянин по ходу дистанции использовал свободный стиль.

Ранее в спринте Бикше занял 58-е место. Также ему предстоит выступить в масс-старте на 50 км.

Лыжные гонки. Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Мужчины. Гонка с раздельного старта на 15 км, классический стиль

1. Ииво Нисканен (Финляндия) — 36.44,0
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +17,9 сек
3. Никлас Дюрхауг (Норвегия) +31,3
4. Александр Бессмертных (Россия) +41,8
5. Дидрик Тонсет (Норвегия) +53,2
6. Алексей Полторанин (Казахстан) +1.06,3

Всего стартовало 88 участников.

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