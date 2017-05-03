Финал Кубка России завершился массовой дракой футболистов и зрителей

Сегодня определился победитель Кубка России по футболу, который оспаривали московский "Локомотив" и "Урал" из Екатеринбурга. К сожалению, матч омрачила драка, развернувшаяся в самой концовке игры, когда уже победитель был ясен.

Матч прошел на сочинском стадионе "Фишт", не отличался зрелищностью, но проходил с преимуществом "Локомотива". В итоге железнодорожники сумели воплотить свой перевес в голы под занавес игры, когда сперва на 76-й минуте счет открыл полузащитник Игорь Денисов, а на последней минуте основного времени матча красивым ударом отличился Алексей Миранчук.

На третьей добавленной арбитром минуте во время атаки "Локомотива" на поле началось выяснение отношений между игроком "Урала" Артемом Фидлером и португальским легионером "Локо" Фернандешом. Здесь подлетел бразилец "красно-зеленых" Ари и нанес удар Фидлеру, после чего в стычку включились все находившиеся на поле игроки, а также запасные, тренеры и обслуживающий персонал.

В итоге за неспортивное поведение с поля были удалены четверо футболистов: оба нападающих "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, а также армянский форвард "Урала" Эдгар Манучарян и Артем Фидлер.

Также сообщается, что после финального свистка на трибунах стадиона "Фишт" началась массовая драка с участие примерно 30 человек. В результате один из фанатов был госпитализирован в бессознательном состоянии. Конфликт удалось погасить без вмешательства полиции, силами стюардов арены.

Ну а"Локомотив" завоевал Кубок России в седьмой раз и заодно получил путевку в Лигу Европы сезона-2017/2018, где стартует с группового этапа. А наставник железнодорожников Юрий Семин теперь является рекордсменом среди тренеров — он привел свою команду к успеху в Кубке страны в пятый раз.

Кубок России-2017. Финал

Урал — Локомотив 0:2 (0:0)

Голы: Денисов (76), Миранчук (90)

Урал: Заболотный, Данцев, Новиков, Балажиц, Табидзе, Димитров (Глушков, 88), Бикфалви, Емельянов (Манучарян, 79), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46), Ильин.

Локомотив: Гильерме, Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Тарасов (Баринов, 89), Фернандеш, Игнатьев, Майкон (Фарфан, 85), Миранчук, Ари.

Предупреждения: Лунгу (49), Ильин (69).

Удаления: Ари (90+7), Фидлер (90+7), Манучарян (90+7), Фарфан (90+7).