ФИФА выделит Европе 16 мест на ЧМ-2026, самый большой плюс — у Африки

На заседании ратифицировали предложение бюро совета ФИФА, согласно которому квоты между конфедерациями будут распределены следующим образом: УЕФА (Европа) — 16 квот, КАФ (Африка) — 9,5, АФК (Азия) — 8,5, КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна) — 6,5, КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — 6,5, ОФК (Океания) — 1,5. Квота страны, которая будет принимать турнир, будет автоматически взята из квоты конфедерации этой страны.

Две квоты будут разыграны в межконтинентальном турнире, в котором примут участие по одной команде из каждой конфедерации (кроме УЕФА) и дополнительно одна сборная из конфедерации, к которой относится страна — хозяйка турнира.

Окончательное утверждение квот запланировано на 11 мая.

В предстоящем чемпионате мира 2018 года участие примут 32 команды, из которых 14 (включая страну-хозяйку турнира — сборную России) представят УЕФА. Остальные квоты распределены следующим образом: КАФ — 5, АФК — 4,5, КОНМЕБОЛ — 4,5, КОНКАКАФ — 3,5, ОФК (Океания) — 0,5.

Как видим, наибольший выигрыш от увеличения числа участников турнира получили представители Черного континента (+5) и Азии (+4).