ФИФА применит санкции в случае подтверждения допинга в российском футболе

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Deutsche Welle
четверг, 29 декабря 2016 г. 12:45
Если обвинения в употреблении допинга российскими футболистами и сокрытии этого чиновниками подтвердятся, ФИФА и УЕФА применят санкции в отношении России, заявил Джанни Инфантино.
Gianni Infantino
© AFP/Scanpix

Международная федерация футбола (ФИФА) применит санкции, если будут доказаны случаи употребления допинга российскими футболистами, о которых говорится в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), подготовленным под руководством Ричарда Макларена. Об этом в среду, 28 декабря заявил глава ФИФА Джанни Инфантино в Дубае.

"Если случаи допинга были скрыты и получат подтверждение в ходе расследования, ФИФА и УЕФА примут необходимые меры и применят санкции", - сказал Инфантино.

В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена многократно упоминается имя вице-премьера России Виталия Мутко, ранее занимавшего должность министра спорта РФ, как человека, который предположительно напрямую причастен к государственной программе поддержки допинга в российском спорте, в частности сокрытии случаев применения допинга в российском футболе. Мутко является также президентом Российского футбольного союза и членом исполкома ФИФА, в правительстве РФ он отвечает за подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 года.

ФИФА не смешивает проблему допинга и ЧМ-2018

Ранее на запрос DW в пресс-службе ФИФА сообщили, что Следственная палата комитета ФИФА по этике приступила к проверке второй части доклада WADA.

Если доклад содержит данные о нарушении этического кодекса ФИФА и их очевидность не вызывает сомнений, то следственная палата может начать официальное расследование в отношении Мутко.

На вопрос о доверии Мутко Инфантино заметил, что тот "является членом исполкома ФИФА" и, "конечно, мы сотрудничаем". Глава ФИФА также призвал не "смешивать вместе допинговую проблему, пусть даже очень серьезную допинговую проблему, и подготовку к ЧМ-2018 по футболу", которой занимается Россия.

По его словам, контроль за допингом на ЧМ в России будут производить "функционеры ФИФА совместно с аккредитованными лабораториями, скорее всего в Швейцарии".

Deutsche Welle
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ФИФА применит санкции в случае подтверждения допинга в российском футболе (2)

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