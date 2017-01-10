ФИФА одобрил увеличение числа участников на чемпионате мира с 2026 года

DELFI
вторник, 10 января 2017 г. 14:50
Совет Международной федерации футбола сегодня одобрил решение об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 команд до 48-ми, сообщает официальный Twitter организации.
FIFA būstinė Ciuriche
© AFP/Scanpix

Решение принято на заседании в Цюрихе членами совета единогласно. Решено, что в силу новый формат вступит на чемпионате мира 2026 года.

Согласно решению, 48 команд-участниц финального турнира будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что Европа на мировом первенстве будет представлена 16 командами, Африка получить 9 или 10 мест, Азия — 8-9, КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ — выделят по 6 или 7 путевок и один участник будет твердо от Океании.

На первом чемпионате мира в 1930 году сыграли 13 сборных. С 1934 года был принят регламент об участии в финальных турнирах 16-ти команд, с мундиаля 1982 года число участников было увеличено до 24-х, а в 1998 году на ЧМ во Франции играли уже 32 национальные команды.

DELFI
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