ФИФА испытывает проблемы со спонсорами для ЧМ-2018 в России

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Deutsche Welle
среда, 19 апреля 2017 г. 15:14
Коррупционный скандал в ФИФА и аннексия Россией Крыма затрудняют поиск спонсоров для ЧМ по футболу в РФ. Многие крупные компании опасаются запятнать свою репутацию, сообщает британская газета The Financial Times.
FIFA 2018 burtų traukimo ceremonija
© RIA/Scanpix

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) испытывает трудности с поиском спонсоров для чемпионата мира, который должен пройти в 2018 году в России. После коррупционного скандала в ФИФА, приведшего к отставке ее президента Йозефа Блаттера, и российской аннексии Крыма многие компании опасаются запятнать свою репутацию и потому не спешат заключать спонсорские контракты к ЧМ-2018, сообщила британская газета The Financial Times (FT) в среду, 19 апреля.

Издание отмечает, что если к началу предыдущего чемпионата мира в Бразилии у ФИФА были контракты с 20 корпоративными спонсорами, то сейчас их осталось десять. Сроки договоров с такими крупными компаниями, как Sony и Emiratres, истекли сразу после окончания бразильского первенства.

FT отмечает, что, помимо репутационных рисков из-за связей с Россией, ставшей на Западе парией после аннексии Крыма, потенциальных спонсоров отпугивают высокие финансовые затраты.

Финансовые риски

Как сообщает газета, российские компании наименее охотно идут на сотрудничество. Пока спонсировать ЧМ-2018 согласился лишь один российский партнер ФИФА - Альфа-банк. Профессор Российского олимпийского университета Андрей Мальгин в интервью FT объяснил это обстоятельство тем, что российские компании "опасаются заплатить деньги и не получить от этого никаких маркетинговых выгод".

Китайский производитель электроники и бытовой техники Hisense в апреле объявил, что стал одним из основных спонсоров Кубка конференций ФИФА и ЧМ-2018. FT оценивает сделку в 100 млн долларов, но отмечает, что контракт заключен на меньший срок, чем другие сделки ФИФА.

Обычно контракты со спонсорами и медикомпаниями помогают ФИФА покрыть до 2 млрд долларов затрат на проведение мирового футбольного первенства.

Deutsche Welle
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ФИФА испытывает проблемы со спонсорами для ЧМ-2018 в России (4)

FIFA 2018 burtų traukimo ceremonija
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