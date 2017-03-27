ФИДЕ сообщила об отставке Илюмжинова

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов подал в отставку, сообщается на официальном сайте организации.

В сообщении уточняется, что Илюмжинов объявил о своем решении на заседании президентского совета федерации в Афинах 26 марта, а внеочередное заседание совета в связи с этим пройдет в апреле.

Временно исполнять обязанности президента ФИДЕ будет заместитель Илюмжинова Георгиус Макрополус, а выборы нового главы организации пройдут в 2018 году, заявили Русской службе Би-би-си в секретариате ФИДЕ.

Сам Илюмжинов в интервью bbcrussian.com заявил, что в отставку не подавал.

"Я заявление в отставку по собственному желанию не писал. Есть люди, которые хотят моей отставки. После того как 25 ноября 2015 года меня включили в санкционный список США, некоторые члены ФИДЕ постоянно требуют моей отставки", - рассказал Илюмжинов в интервью Би-би-си.

"Вчера заседание было, оно закончилось, осталось несколько человек и дискутировали. Они начали говорить: "Вам надо подать в отставку". Я не согласился", - добавил он. По словам Илюмжинова, он уже связался с ФИДЕ и потребовал опубликовать опровержение.

Министерство финансов США в 2015 году ввело санкции в отношении четырех физических лиц, обвинив их в поддержке режима сирийского президента Башара Асада и помощи в осуществлении нефтяных сделок между сирийским правительством и группировкой "Исламское государство". Среди них был и Илюмжинов.

Согласно документу минфина США, банк "Русский финансовый альянс", акционером которого был глава ФИДЕ, осуществлял финансовые сделки с властями Сирии.

В мае 2016 года Илюмжинов подал на министерство финансов США в суд.

В конце августа 2016 года главу ФИДЕ не посадили на рейс авиакомпании Delta, вылетавший из Москвы в Нью-Йорк, однако тогда представители авиакомпании объяснили это тем, что у Илюмжинова была недействительная виза.