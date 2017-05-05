ФИБА разрешила играть в хиджабах

Международная федерация баскетбола (ФИБА) изменила правила, касающиеся внешнего вида спортсменок, и разрешила женщинам выступать на соревнованиях в хиджабах, сообщает BBC Sport.

Ранее данный предмет одежды, распространенной в арабских странах, был запрещен на баскетбольной площадке из соображений безопасности игроков. Новое правило принято, так как "традиционный дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, что не соответствовало прежним правилам", — говорится в заявлении ФИБА.

В соответствии с поправкой, головной убор должен быть белого, черного или цвета формы. При этом он не должен прикрывать какую-либо часть лица и не должен представлять опасность получения повреждения для игрока и других баскетболисток.

Новые правила ФИБА по экипировке официально вступят в силу 1 октября этого года.

В марте 2014-го разрешение на выступление в покрывающем волосы платке дала Международная федерация футбола (ФИФА). В сентябре того же года женская сборная Катара по баскетболу отказалась участвовать в Азиатских играх из-за запрета на ношение хиджабов на площадке (на фото).