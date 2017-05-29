Феттель выиграл Гран-при Монако, у "Феррари" — победный дубль

Интересных событий на Гран-при Монако в этот раз было не очень много. Семь пилотов не добрались до финиша, а непосредственно на трассе не было ни одного обгона: все решилось в боксах и тактической борьбе.
На старте гонки обладатель поула Райкконен удержал лидерство, Феттель — второе место. Обе "Феррари" принялись отрываться от финна Боттаса, тогда как другой "Мерседес" — британца Хэмилтона — после провальной квалификации (14-е место) застрял в глубине пелотона.
Почти половину заезда не происходило ничего знаменательного. Все изменилось, когда Райкконен поставил проплешину на левой передней покрышке, снизил темп, застрял в трафике и позволил подобраться к себе Феттелю и Боттасу.
Командный мостик "быков" увидел шанс в замедлившемся темпе лидеров изменить ситуацию — команда зазвала Макса Ферстаппена на ранний пит-стоп, чтобы подрезать Боттаса, и тем вызвала цепную реакцию — кругом позже на стратегический маневр "Ред Булл" отреагировал "Мерседес", а еще позже ответила "Феррари" — за свежими покрышками поехал Райкконен.
Из группы лидеров на треке остались только двое — Феттель и Риккардо. Оба сберегли шины, и в решающий момент резко прибавили в скорости. В результате Феттель на первом комплекте шин продержался дольше Райкконена и после выхода с пит-лайн возглавил пелотон. Точно таким же образом Риккардо оказался вышел Боттаса и в итоге замкнул тройку призеров. Дольше всех затянул с пит-стопом Хэмилтон: в итоге трехкратный чемпион мира занял 7-е место, заработав несколько ценных очков.
Себастьян Феттель одержал третью победу в сезоне (у Хэмилтона — две), а еще дважды был вторым. В общем зачете Феттель оторвался от Хэмилтона на 25 очков — 129 против 104 ( то есть равноценно одной победе в Гран При), а отрыв от остальных уже превышает 50 очков.
Седьмой этап состоится 11 июня в Монреале.
Гран-при Монако. Монте-Карло
Гонка
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 78 кругов
2. Кими Райкконен ("Феррари") +3,145 сек
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +3,745
4. Валттери Боттас ("Мерседес") +5,517
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +6,199
6. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +12,038
7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +15,801
8. Ромен Грожан ("Хаас") +18,150
9. Фелипе Масса ("Уильямс") +19,445
10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +21,443
11. Джолион Палмер ("Рено") +22,737
12. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +23,725
13. Серхио Перес ("Форс-Индия") +39,089
14. Даниил Квят ("Торо Россо")
15. Ланс Стролл ("Уильямс")
Сошли
Стоффель Вандорн ("Макларен")
Маркус Эрикссон ("Заубер")
Дженсон Баттон ("Макларен")
Паскаль Верляйн ("Заубер")
Нико Хюлькенберг ("Рено")
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Личный зачет
Себастьян Феттель — 129 очков
Льюис Хэмилтон — 104
Валттери Боттас — 75
Кими Райкконен — 67
Даниэль Риккардо — 52
Макс Ферстаппен — 45
Серхио Перес — 34
Карлос Сайнс-младший — 25
Фелипе Масса — 20
Эстебан Окон — 19
Нико Хюлькенберг — 14
Ромен Грожан — 9
Кевин Магнуссен — 5
Паскаль Верляйн — 4
Даниил Квят — 4
Кубок конструкторов
"Феррари" — 196 очков
"Мерседес" — 179
"Ред Булл" — 97
"Форс-Индия" — 53
"Торо Россо" — 29
"Уильямс" — 20
"Рено" — 14
"Хаас" — 14
"Заубер" — 4