Феттель выиграл Гран-при Монако, у "Феррари" — победный дубль

Немецкий пилот Себастьян Феттель стал победителем шестого этапа чемпионата мира "Формулы-1" Гран-при Монако. На финише он на три секунды опередил своего напарника финна Кими Райкконена, а "Феррари" впервые в текущем сезоне сделала победный дубль.

Интересных событий на Гран-при Монако в этот раз было не очень много. Семь пилотов не добрались до финиша, а непосредственно на трассе не было ни одного обгона: все решилось в боксах и тактической борьбе.

На старте гонки обладатель поула Райкконен удержал лидерство, Феттель — второе место. Обе "Феррари" принялись отрываться от финна Боттаса, тогда как другой "Мерседес" — британца Хэмилтона — после провальной квалификации (14-е место) застрял в глубине пелотона.

Почти половину заезда не происходило ничего знаменательного. Все изменилось, когда Райкконен поставил проплешину на левой передней покрышке, снизил темп, застрял в трафике и позволил подобраться к себе Феттелю и Боттасу.

Командный мостик "быков" увидел шанс в замедлившемся темпе лидеров изменить ситуацию — команда зазвала Макса Ферстаппена на ранний пит-стоп, чтобы подрезать Боттаса, и тем вызвала цепную реакцию — кругом позже на стратегический маневр "Ред Булл" отреагировал "Мерседес", а еще позже ответила "Феррари" — за свежими покрышками поехал Райкконен.

Из группы лидеров на треке остались только двое — Феттель и Риккардо. Оба сберегли шины, и в решающий момент резко прибавили в скорости. В результате Феттель на первом комплекте шин продержался дольше Райкконена и после выхода с пит-лайн возглавил пелотон. Точно таким же образом Риккардо оказался вышел Боттаса и в итоге замкнул тройку призеров. Дольше всех затянул с пит-стопом Хэмилтон: в итоге трехкратный чемпион мира занял 7-е место, заработав несколько ценных очков.

Себастьян Феттель одержал третью победу в сезоне (у Хэмилтона — две), а еще дважды был вторым. В общем зачете Феттель оторвался от Хэмилтона на 25 очков — 129 против 104 ( то есть равноценно одной победе в Гран При), а отрыв от остальных уже превышает 50 очков.

Седьмой этап состоится 11 июня в Монреале.

Гран-при Монако. Монте-Карло

Гонка

1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 78 кругов

2. Кими Райкконен ("Феррари") +3,145 сек

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +3,745

4. Валттери Боттас ("Мерседес") +5,517

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +6,199

6. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +12,038

7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +15,801

8. Ромен Грожан ("Хаас") +18,150

9. Фелипе Масса ("Уильямс") +19,445

10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +21,443

11. Джолион Палмер ("Рено") +22,737

12. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +23,725

13. Серхио Перес ("Форс-Индия") +39,089

14. Даниил Квят ("Торо Россо")

15. Ланс Стролл ("Уильямс")

Сошли

Стоффель Вандорн ("Макларен")

Маркус Эрикссон ("Заубер")

Дженсон Баттон ("Макларен")

Паскаль Верляйн ("Заубер")

Нико Хюлькенберг ("Рено")

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Личный зачет

Себастьян Феттель — 129 очков

Льюис Хэмилтон — 104

Валттери Боттас — 75

Кими Райкконен — 67

Даниэль Риккардо — 52

Макс Ферстаппен — 45

Серхио Перес — 34

Карлос Сайнс-младший — 25

Фелипе Масса — 20

Эстебан Окон — 19

Нико Хюлькенберг — 14

Ромен Грожан — 9

Кевин Магнуссен — 5

Паскаль Верляйн — 4

Даниил Квят — 4

Кубок конструкторов

"Феррари" — 196 очков

"Мерседес" — 179

"Ред Булл" — 97

"Форс-Индия" — 53

"Торо Россо" — 29

"Уильямс" — 20

"Рено" — 14

"Хаас" — 14

"Заубер" — 4