Феттель и "Феррари" прервали гегемонию "Мерседеса" в "Формуле-1"

На старте гонки обладатель поула Льюис Хэмилтон ("Мерседес") сохранил лидерство, но Феттель далеко его не отпустил. А вот их напарники — финны Валттери Боттас и Кими Райкконен — стали постепенно отставать от тандема лидеров.

На 18-м круге Хэмилтон посетил боксы и вернулся на трассу пятым. В это время он был быстрейшим в гонке, но затем его темп спал: британец не мог обойти "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Перехвативший лидерство Феттель побывал в боксах на 23-м круге и успел вернуться в гонку впереди пары Ферстаппен — Хэмилтон. После смены покрышек у Боттаса и Райкконена, на первое место вышел Феттель, а на второе — Хэмилтон с отставанием в 6 секунд.

До конца гонки в борьбе за первое место ничего интерсного не происходило. Феттель на финише привез Хэмилтону около десяти секунд, а третьим стал Боттас (+11 сек). В топ-6 также попали Райкконен, Ферстаппен и Масса. Для Феттеля и "Феррари" эта победа стала первой за полтора года — в прошлом сезоне команда не побеждала.

До финиша добрались всего 13 гонщиков, а в одном круге с лидером финишировали всего пять человек. В целом же преимущество "Феррари", "Мерседеса" и "Ред Булл" над остальным пелотоном в Мельбурне было внушительным.

Российского гонщика Даниила Квята ("Торо Россо") едва не сняли с гонки перед стартом из-за нештатно сработавшего на решетке огнетушителя, однако команде все же удалось все починить. В ходе гонки Квят сумел бережно работать с резиной — россиянин стал последним гонщиком, отправившимся на свой первый пит-стоп, проехав 35 кругов. После остановки в боксах Даниил выехал девятым на SuperSoft позади Переса и Сайнса, и в "Торо Россо" решили поменять местами своих пилотов с условием, что Квят вернет напарнику позицию, если не сможет обогнать пилота Force India. Даниилу не удалось обогнать мексиканца, а за семь кругов до финиша на болиде россиянина неожиданно начались проблемы с двигателем, из-за которых ему пришлось заехать на внеплановый пит-стоп, стоивший ему падения на девятую позицию.

Россиянин повторил результат своей дебютной гонки в Мельбурне в 2014-м и пока не может финишировать на "Торо Россо" выше девятого места.

Гран-при Австралии. Альберт-парк, Мельбурн

Гонка

1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 57 кругов

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +9,975 сек

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +11,250

4. Кими Райкконен ("Феррари") +22,393

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +28,827

6. Фелипе Масса ("Уильямс") +1.13,386

7. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +1 круг

9. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

10. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1 круг

11. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг

12. Антонио Джовинацци ("Заубер") +2 круга

13. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2 круга

Сошли

Фернандо Алонсо ("Макларен")

Кевин Магнуссен ("Хаас")

Лэнс Стролл ("Уильямс")

Даниэль Риккардо ("Ред Булл")

Маркус Эрикссон ("Заубер")

Джолион Палмер ("Рено")

Ромен Грожан ("Хаас")

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Личный зачет

Себастьян Феттель — 25 очков

Льюис Хэмилтон — 18

Валттери Боттас — 15

Кими Райкконен — 12

Макс Ферстаппен — 10

Фелипе Масса — 8

Серхио Перес — 6

Карлос Сайнс — 4

Даниил Квят — 2

Эстебан Окон — 1

Кубок конструкторов

"Феррари" — 37 очков

"Мерседес" — 33

"Ред Булл" — 10

"Уильямс" — 8

"Форс-Индия" — 7

"Торо Россо" — 6