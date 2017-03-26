Феттель и "Феррари" прервали гегемонию "Мерседеса" в "Формуле-1"

На старте гонки обладатель поула Льюис Хэмилтон ("Мерседес") сохранил лидерство, но Феттель далеко его не отпустил. А вот их напарники — финны Валттери Боттас и Кими Райкконен — стали постепенно отставать от тандема лидеров.
На 18-м круге Хэмилтон посетил боксы и вернулся на трассу пятым. В это время он был быстрейшим в гонке, но затем его темп спал: британец не мог обойти "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Перехвативший лидерство Феттель побывал в боксах на 23-м круге и успел вернуться в гонку впереди пары Ферстаппен — Хэмилтон. После смены покрышек у Боттаса и Райкконена, на первое место вышел Феттель, а на второе — Хэмилтон с отставанием в 6 секунд.
До конца гонки в борьбе за первое место ничего интерсного не происходило. Феттель на финише привез Хэмилтону около десяти секунд, а третьим стал Боттас (+11 сек). В топ-6 также попали Райкконен, Ферстаппен и Масса. Для Феттеля и "Феррари" эта победа стала первой за полтора года — в прошлом сезоне команда не побеждала.
До финиша добрались всего 13 гонщиков, а в одном круге с лидером финишировали всего пять человек. В целом же преимущество "Феррари", "Мерседеса" и "Ред Булл" над остальным пелотоном в Мельбурне было внушительным.
Российского гонщика Даниила Квята ("Торо Россо") едва не сняли с гонки перед стартом из-за нештатно сработавшего на решетке огнетушителя, однако команде все же удалось все починить. В ходе гонки Квят сумел бережно работать с резиной — россиянин стал последним гонщиком, отправившимся на свой первый пит-стоп, проехав 35 кругов. После остановки в боксах Даниил выехал девятым на SuperSoft позади Переса и Сайнса, и в "Торо Россо" решили поменять местами своих пилотов с условием, что Квят вернет напарнику позицию, если не сможет обогнать пилота Force India. Даниилу не удалось обогнать мексиканца, а за семь кругов до финиша на болиде россиянина неожиданно начались проблемы с двигателем, из-за которых ему пришлось заехать на внеплановый пит-стоп, стоивший ему падения на девятую позицию.
Россиянин повторил результат своей дебютной гонки в Мельбурне в 2014-м и пока не может финишировать на "Торо Россо" выше девятого места.
Гран-при Австралии. Альберт-парк, Мельбурн
Гонка
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 57 кругов
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +9,975 сек
3. Валттери Боттас ("Мерседес") +11,250
4. Кими Райкконен ("Феррари") +22,393
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +28,827
6. Фелипе Масса ("Уильямс") +1.13,386
7. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +1 круг
9. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг
10. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1 круг
11. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг
12. Антонио Джовинацци ("Заубер") +2 круга
13. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2 круга
Сошли
Фернандо Алонсо ("Макларен")
Кевин Магнуссен ("Хаас")
Лэнс Стролл ("Уильямс")
Даниэль Риккардо ("Ред Булл")
Маркус Эрикссон ("Заубер")
Джолион Палмер ("Рено")
Ромен Грожан ("Хаас")
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Личный зачет
Себастьян Феттель — 25 очков
Льюис Хэмилтон — 18
Валттери Боттас — 15
Кими Райкконен — 12
Макс Ферстаппен — 10
Фелипе Масса — 8
Серхио Перес — 6
Карлос Сайнс — 4
Даниил Квят — 2
Эстебан Окон — 1
Кубок конструкторов
"Феррари" — 37 очков
"Мерседес" — 33
"Ред Булл" — 10
"Уильямс" — 8
"Форс-Индия" — 7
"Торо Россо" — 6