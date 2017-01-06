Феноменальный Устюгов одержал 5-ю победу подряд на "Тур де Ски"

rus.DELFI.lv
пятница, 6 января 2017 г. 17:35
Сегодня, 6 января, в итальянском Доббиако индивидуальной гонкой на 10 км продолжился "Тур де Ски". Пятая гонка тура завершилась фантастическим финишем и пятой победой россиянина Сергея Устюгова.
© AFP/Scanpix

Серьезную конкуренцию сегодня Устюгову составил француз Морис Манифика, чье время оказалось всего на четыре десятых хуже, чем у россиянина. В итоге Сергей Устюгов установил рекорд "Тур де Ски" по одержанным подряд победам — 5. Теперь преимущество россиянина в общем зачете "Тура" над норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю (сегодня занял только 14 место) по сумме пяти гонок составляет одну минуту и 19 секунд.

Третий результат на 10 км сегодня продемонстрировал другой норвежец Симен Хегстад Крюгер, уступивший Устюгову 16,6 секунд.

Латвийский лыжник Индулис Бикше, который впервые принимает участие в столь крупных соревнованиях, после отметки 2,1 км шел 41-м из 43-х участников, уступая лидеру гонки 36 секунд. К отметке 6,6 км Индулис уже шел с последним временем, однако уступал лидеру еще не так много (+1.17). За оставшиеся почти три с половиной километра до финиша латвиец увеличил свое отставание от лучшего времени еще почти на минуту, так и не выбравшись с последнего места.

Лыжные гонки. "Тур де Ски". 5-й старт. Мужчины. 10 км:

1. Сергей Устюгов (Россия) — 21.47,9.
2. Морис Манифика (Франция) +0,4
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +16,6…
43. Индулис Бикше (Латвия) + 2.06,8.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

ВИДЕО: Гениальный любительский ролик с рекламой Adidas (1)

ВИДЕО: Гениальный любительский ролик с рекламой Adidas
Студент Баден-Вюртембергской академии кино Юджин Мерхер снял собственный вариант рекламного ролика популярного бренда спортивной экипировки adidas, назвав его Break Free (Стать свободным).

Феноменальный Устюгов одержал 5-ю победу подряд на "Тур де Ски"

Феноменальный Устюгов одержал 5-ю победу подряд на Тур де Ски
Сегодня, 6 января, в итальянском Доббиако индивидуальной гонкой на 10 км продолжился "Тур де Ски". Пятая гонка тура завершилась фантастическим финишем и пятой победой россиянина Сергея Устюгова.

Дубль Анисимова помог "Чикаго" отыграться с "Баффало"

Дубль Анисимова помог Чикаго отыграться с Баффало
В регулярном чемпионате НХЛ прошел очередной игровой день, завершившийся волевой победой лидера Западной конференции "Чикаго" и поражением лидера "Востока" "Коламбуса".

ВИДЕО: "Атлетик" вдевятером обыграл "Барселону" в Кубке Испании

ВИДЕО: Атлетик вдевятером обыграл Барселону в Кубке Испании
В Кубке Испании по футболу прошли первые матчи 1/8 финала. Если мадридский "Реал" в отсутствии своих лидеров без проблем справился с "Севильей" (3:0), то "Барселона" в боевом составе проиграла оставшемуся под конец матча вдевятером "Атлетику".

"Анжи" возглавил "женский" тренер

Анжи возглавил женский тренер
Главным тренером махачкалинского "Анжи" назначен Александр Григорян, сообщает официальный сайт футбольного клуба российской премьер-лиги из столицы Дагестана.
Facebook друзья
Rambler's Top100