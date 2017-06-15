Федерер проиграл в "самом старом" матче c 1982 года

rus.DELFI.lv
четверг, 15 июня 2017 г. 15:55
Матч Роджера Федерера с немцом Томми Хаасом во втором круге турнира в Штутгарте, который завершился поражением швейцарского теннисиста, стал самым возрастным с 1982 года.
Rafaelis Nadalis
© AP / Scanpix

Встреча прошла в среду, 14 июня, и завершилась победой 39-летнего Хааса со счетом 2:6, 7:6 (10-8), 6:4. Игра продолжалась 1 час 56 минут, во второй партии Федерер повел с брейком 2:1, но сразу упустил преимущество, а затем упустил матчбол на тай-брейке.

В итоге Хаас сравнял счет, а в решающей партии сделал единственный брейк в пятом гейме и одержал победу в матче.

Это поражение стало для Федерера вторым в сезоне. Первое 35-летнему швейцарцу нанес россиянин Евгений Донской, победивший во втором круге февральского турнира в Дубае.

Матч Федерера с Хаасом стал "самым возрастным" за последние 35 лет на высшем уровне мирового тенниса. Общий возраст участников составил 74 года. Предыдущий рекорд был установлен в 1982 году на турнире в Винья-дель-Мар, где встречались 49-летний Луис Айяла и 30-летний Рикардо Кано.

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Федерер проиграл в "самом старом" матче c 1982 года

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