Федерер и Маррей не испытали проблем с выходом в 1/8 финала AusOpen

rus.DELFI.lv
пятница, 20 января 2017 г. 20:00
В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису лидер мирового рейтинга АТР британец Энди Маррей в 1/16 финала в трех сетах переиграл американца Сэма Куэрри.
Roger Federeris
© Reuters/Scanpix

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер также за три сета управился с чехом Томашем Бердыхом, а японец Кеи Нисикори — со словаком Лукашем Лацко.

В четвертый круг прошли также швейцарец Стэн Вавринка, француз Жо-Вильфред Тсонга, немец Миша Зверев.

У женщин первая ракетка мира немка Ангелик Кербер после двух непростых матчей в третьем круге уверенно обыграла чешку Кристину Плишкову. А американка Винус Уильямс разгромила китаянку Дуань Ин-Ин.

Добились побед и две россиянки. Анастасия Павлюченкова взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной, Светлана Кузнецова — над сербкой Еленой Янкович. В 1/8 финала Павлюченковой и Кузнецовой играть между собой.

20 января. 1/16 финала

Мужчины

Энди Маррей (Великобритания) — Сэм Куэрри (США) — 6:4 6:2 6:4
Миша Зверев (Германия) — Малек Жазири (Тунис) — 6:1 4:6 6:3 6:0
Роджер Федерер (Швейцария) — Томаш Бердых (Чехия) — 6:2 6:4 6:4
Кеи Нисикори (Япония) — Лукаш Лацко (Словакия) — 6:4 6:4 6:4

Стэн Вавринка (Швейцария) — Виктор Троицки (Сербия) — 3:6 6:2 6:2 7:6
Андреас Сеппи (Италия) — Стив Дарси (Бельгия) — 4:6 6:4 7:6 7:6
Жо-Вильфред Тсонга (Франция) — Джек Сок (США) — 7:6 7:5 6:7 6:3
Дэн Эванс (Великобритания) — Бернард Томич (Австралия) — 7:5 7:6 7:6

Женщины

Анжелик Кербер (Германия) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:0 6:4
Коко Вандевей (США) — Эжени Бушар (Канада) — 6:4 3:6 7:5
Сорана Кырстя (Румыния) — Элисон Риск (США) — 6:2 7:6
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:4 6:2

Мона Бартель (Германия) — Эшли Барти (Австралия) — 6:4 3:6 6:3
Винус Уильямс (США) — Дуань Ин-Ин (Китай) — 6:1 6:0
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 7:5 4:6 6:3
Светлана Кузнецова (Россия) — Елена Янкович (Сербия) — 6:4 5:7 9:7

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