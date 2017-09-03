В борьбе за поул-позишн Хэмилтон на 1,148 секунды опередил Макса Ферстаппена из Red Bull, а его главный конкурент в битве за титул в этом сезоне - Себастьян Феттель из Ferrari уйдет со старта в родных для его команды стенах лишь с шестой позиции.
Хэмилтон обошел легенду автоспорта Шумахера на скоростной трассе в Монце, несмотря на ужасные условия. Первый квалификационный заезд был прерван из-за проливного дождя и возобновился только спустя два с половиной часа.
"Я так счастлив, - сказал Хэмилтон. - Добиться такого на легендарной трассе в прекрасной стране. Вечером отпраздную, съем макарон".
Поул Хэмилтона и шестая позиция Феттеля оставляют британцу прекрасные шансы выиграть Гран-при Италии и выйти в лидеры в общем зачете - впервые в этом сезоне.
Сейчас у него на семь очков меньше - это как раз разница между первым и вторым местом в гонке.
Однако у Хэмилтона есть преимущество в виде партнера по команде: финн Валттери Боттас стартует с четвертой позиции и будет сдерживать обе машины Ferrari.
F1: Хэмилтон взял 69-й поул-позишн и обошел Шумахера
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в 69-й раз в...
ВИДЕО: Как Латвия обыграла Бельгию, а Россия — Сербию
В субботу на чемпионате Европы по баскетболу прошли...
ВИДЕО: Победа России над Турцией и лучшие моменты других матчей пятницы
Первый тур чемпионата Европы по баскетболу завершился...
US Open: Севастова вышла в 1/8 финала. Дальше — Шарапова
Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова (17-й номер...
Евробаскет-2017: Россия начала с победы над Турцией (1)
На чемпионате Европы по баскетболу сыграны все матчи...
TOP новостей
Выдача литовских виз затягивается из-за роста количества обращений (13)
В связи с тем, что число заявлений с просьбой о выдаче...
Останки Сераковского предлагают перезахоронить на Антакальнисском кладбище (12)
Член Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис предложил...
В МИД Литвы резко осудили проведенное КНДР испытание водородной бомбы (30)
Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье...
Лобовое столкновение: один человек погиб, двое пострадали
В воскресенье, в 11.28, в полицию поступило сообщение о...
На концерте SEL в Вильнюсе пришлось поработать полиции и медикам (1)
В субботу вечером в Нагорном парке Вильнюсе прошел...