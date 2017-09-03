F1: Хэмилтон взял 69-й поул-позишн и обошел Шумахера

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в 69-й раз в карьере пришел первым в квалификации, побив рекорд немца Михаэля Шумахера на мокрой трассе Гран-при "Формулы-1" в итальянской Монце.
Lewisas Hamiltonas
© AP / Scanpix

В борьбе за поул-позишн Хэмилтон на 1,148 секунды опередил Макса Ферстаппена из Red Bull, а его главный конкурент в битве за титул в этом сезоне - Себастьян Феттель из Ferrari уйдет со старта в родных для его команды стенах лишь с шестой позиции.

Хэмилтон обошел легенду автоспорта Шумахера на скоростной трассе в Монце, несмотря на ужасные условия. Первый квалификационный заезд был прерван из-за проливного дождя и возобновился только спустя два с половиной часа.

"Я так счастлив, - сказал Хэмилтон. - Добиться такого на легендарной трассе в прекрасной стране. Вечером отпраздную, съем макарон".
Поул Хэмилтона и шестая позиция Феттеля оставляют британцу прекрасные шансы выиграть Гран-при Италии и выйти в лидеры в общем зачете - впервые в этом сезоне.

Сейчас у него на семь очков меньше - это как раз разница между первым и вторым местом в гонке.

Однако у Хэмилтона есть преимущество в виде партнера по команде: финн Валттери Боттас стартует с четвертой позиции и будет сдерживать обе машины Ferrari.

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