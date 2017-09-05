Евробаскет: сборная России одержала третью победу и продолжает лидировать

На старте турнира россияне взяли верх над хозяевами группы турками (76:73), а во втором туре — над сербами (75:72) и захватили лидерство в группе. Тогда как бельгийцы после победы над британцами (103:90) уступили сборной Латвии (64:92).

Матч против сборной Бельгии не стал для команды Сергея Базаревича легкой прогулкой. В первой четверти чаще лидировали бельгийцы (13:6 на 5-й минуте), затем россияне догнали соперника, но оторваться в счете не сумели: их преимущество так ни разу и не превысив десяти очков.

Тем не менее, ход матча сборная России контролировала и не позволила сопернику втянуть себя в напруженную концовку: за 54 секунды до конца основного времени Швед двумя штрафными вернул разницу на "+8" — 72:64. У россиян в третьем матче подряд самым результативным стал Алексей Швед: защитник набрал 20 очков.

Победой над Бельгией сборная России следом за сборной Словении гарантировала себе участие в плей-офф. В четвертом туре, 5 сентября, Россия сыграет с Латвией, которая обыграла британцев. Еще в одном матче группы сербы нанесли поражение хозяевам туркам — (80:74) и делят с Латвией 2-3-е места.

Лидеры группы С сборные Хорватии (76:72 над Черногорией) и Испании (91:50 над хозяевами румынами) продлили свои победные серии до трех матчей. Венгры одержали первую на турнире победу — они были сильнее чехов (85:73), повысив свои шансы на плей-офф. Для Венгрии эта победа стала первой на чемпионатах Европы с 1969 года.

Группа D (Стамбул)

Бельгия — Россия — 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)

Бельгия: де Зеув 15, Серрон 12, Мвема 11, Табу 10…

Россия: Швед 20, Мозгов 12, Хвостов 10, Курбанов 10, Антонов 6, Фридзон 5, Воронцевич 5 + 10 подборов, Д.Кулагин 4, Зубков 4.

Латвия — Великобритания — 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34)

Латвия: Порзингис 28 + 8 подборов, Давис Бертанс 22, Стрелниекс 13 + 9 передач, Тимма 11 + 9 подборов, Дайрис Бертанс 8, Блумс 8, Шмитс 3, Гражулис 2, Шкеле 1, Пейнерс 1.

Великобритания: Оласени 23 + 10 подборов, Джонсон 18, Окерифор 12,

Лоуренс 11, Кларк 9, Боатенг 8, Мюррэй 6, Ачара 5.

Сербия — Турция — 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)

Сербия: Богданович 17, Йович 15, Милосавлевич 8, Мачван 8…

Турция: Махмутоглу 19, Осман 15, Эрден 13, Коркмаз 11…

Положение команд: Россия — 3-0, Сербия — 2-1, Латвия — 2-1, Бельгия — 1-2, Турция — 1-2, Великобритания — 0-3.

Группа C (Клуж-Напока)

Венгрия — Чехия — 85:73 (23:16, 21:17, 22:25, 19:15)

Венгрия: Ханга 31, Войвода 18, Перль 12, Аллен 10…

Чехия: Саторански 18, Палыза 18, Ауда 15, Грубан 12…

Черногория — Хорватия — 72:76 (17:25, 14:18, 21:19, 20:14)

Черногория: Дублевич 15, Райс 11, Вучевич 10…

Хорватия: Богданович 19, Шарич 11, Томас 9…

Испания — Румыния 91:50 (21:19, 20:8, 29:8, 21:15)

Испания: Эрнангомес 18 + 12 подборов, Ориола 11, Марк Газоль 11, Састре 10…

Румыния: Молдовяну 15, Калотэ-Попа 6, Николеску 6…

Положение команд: Испания — 3-0, Хорватия — 3-0, Венгрия — 1-2, Чехия — 1-2, Черногория — 1-2, Румыния — 0-3.