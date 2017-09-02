Евробаскет-2017: Россия начала с победы над Турцией

На чемпионате Европы по баскетболу сыграны все матчи первого тура. В пятницу в борьбу вступили участники групп С и D. В заключительном матче дня сборная России в упорной борьбе одолела хозяев турнира турок — 76:73.

По ходу второй четверти россияне вели 25:15, но вскоре растеряли преимущество и на протяжении большей части встречи команды шли ноздря в ноздрю. Примерно за минуту до конца финальной четверти Тимофей Мозгов сравнял счет, забив из трудного положения из-под кольца, а затем Алексей Швед точно бросил из-за дуги.

В итоге Швед и Мозгов стали главными творцами победы российской команды. Первый набрал 22 очка, второй — 20. Следующий матч команда Сергея Базаревича проведет 2 сентября с сербами, которые в стартовом туре одолели Латвию — 92:82. В еще одном матче группы D сборная Бельгии победила Великобританию — 103:90.

В группе С также сыгран первый тур. В пятницу Испания разгромила Черногорию — 99:60, Хорватия одолела Венгрию — 67:58, а Чехия победила Румынию — 83:68.

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