Евробаскет-2017: Россия начала с победы над Турцией

По ходу второй четверти россияне вели 25:15, но вскоре растеряли преимущество и на протяжении большей части встречи команды шли ноздря в ноздрю. Примерно за минуту до конца финальной четверти Тимофей Мозгов сравнял счет, забив из трудного положения из-под кольца, а затем Алексей Швед точно бросил из-за дуги.

В итоге Швед и Мозгов стали главными творцами победы российской команды. Первый набрал 22 очка, второй — 20. Следующий матч команда Сергея Базаревича проведет 2 сентября с сербами, которые в стартовом туре одолели Латвию — 92:82. В еще одном матче группы D сборная Бельгии победила Великобританию — 103:90.

В группе С также сыгран первый тур. В пятницу Испания разгромила Черногорию — 99:60, Хорватия одолела Венгрию — 67:58, а Чехия победила Румынию — 83:68.