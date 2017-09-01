В матче Грузии и Литвы победитель определился в конце заключительной четверти. За семь секунд до сирены литовцы получили право на атаку и могли вырвать победу с разницей в одно очко, но дальний бросок Йонаса Мачюлиса оказался неточным.

Форвард сборной Грузии Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком матча. На его счету 29 очков. Центровой "Голден Стэйт Уорриорз" Заза Пачулия собрал десять подборов. У Литвы 18 очков набрал Миндаугас Кузминскас.

В Хельсинки сборная Франции сенсационно проиграла Финляндии. Перед заключительной четвертью французы вели с перевесом в четыре очка, но финны отыгрались и перевели матч в дополнительное время. В овертайме хозяева вышли вперед на пять очков и, невзирая на все усилия французов, победили.

Самым результативным в составе финнов стал Лаури Маркканен, набравший 22 очка. У французов 25 очков набрал Эван Фурнье, еще 21 — защитник московского ЦСКА Нандо де Коло.

Группа B:

Литва — Грузия — 77:79

Германия — Украина — 75:63

Италия — Израиль — 69:48

Чемпионат Европы по баскетболу. Первый тур

Группа А:

Франция — Финляндия — 84:86 OT

Исландия — Греция — 61:90

Словения — Польша — 90:81