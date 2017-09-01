Евробаскет-2017: Франция сенсационно проиграла в Хельсинки

В Хельсинки сборная Франции сенсационно проиграла Финляндии. Перед заключительной четвертью французы вели с перевесом в четыре очка, но финны отыгрались и перевели матч в дополнительное время. В овертайме хозяева вышли вперед на пять очков и, невзирая на все усилия французов, победили.
Самым результативным в составе финнов стал Лаури Маркканен, набравший 22 очка. У французов 25 очков набрал Эван Фурнье, еще 21 — защитник московского ЦСКА Нандо де Коло.
Чемпионат Европы по баскетболу. Первый тур
Группа А:
Франция — Финляндия — 84:86 OT
Исландия — Греция — 61:90
Словения — Польша — 90:81
Группа B:
Литва — Грузия — 77:79
Германия — Украина — 75:63
Италия — Израиль — 69:48
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