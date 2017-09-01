Евробаскет-2017: Франция сенсационно проиграла в Хельсинки

В Хельсинки сборная Франции сенсационно проиграла Финляндии. Перед заключительной четвертью французы вели с перевесом в четыре очка, но финны отыгрались и перевели матч в дополнительное время. В овертайме хозяева вышли вперед на пять очков и, невзирая на все усилия французов, победили.

Самым результативным в составе финнов стал Лаури Маркканен, набравший 22 очка. У французов 25 очков набрал Эван Фурнье, еще 21 — защитник московского ЦСКА Нандо де Коло.

Чемпионат Европы по баскетболу. Первый тур

Группа А:

Франция — Финляндия — 84:86 OT

Исландия — Греция — 61:90

Словения — Польша — 90:81

Группа B:

Литва — Грузия — 77:79

Германия — Украина — 75:63

Италия — Израиль — 69:48