Евробаскет-2017: Франция сенсационно проиграла в Хельсинки

Мужской чемпионат Европы по баскетболу стартовал в четверг шестью матчами в группах А и B. Первый же день турнира принес два неожиданных результата: сборная Литвы проиграла в Тель-Авиве Грузии — 77:79, а команда Франции в Хельсинки уступила в овертайме финнам — 84:86.
© AP / Scanpix

В Хельсинки сборная Франции сенсационно проиграла Финляндии. Перед заключительной четвертью французы вели с перевесом в четыре очка, но финны отыгрались и перевели матч в дополнительное время. В овертайме хозяева вышли вперед на пять очков и, невзирая на все усилия французов, победили.

Самым результативным в составе финнов стал Лаури Маркканен, набравший 22 очка. У французов 25 очков набрал Эван Фурнье, еще 21 — защитник московского ЦСКА Нандо де Коло.

Чемпионат Европы по баскетболу. Первый тур

Группа А:
ФранцияФинляндия — 84:86 OT
Исландия — Греция — 61:90
Словения — Польша — 90:81

Группа B:
Литва — Грузия — 77:79
ГерманияУкраина — 75:63
Италия — Израиль — 69:48

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