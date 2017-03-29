Эстония в Таллине громит Хорватию, а Голландия уступает Италии

Действующий чемпион Европы сборная Португалии против Швеции после первого тайма вела 2:0 (один из голов забил Криштиану Роналду), но в итоге уступила 2:3.

Из других товарищеских матчей с участием европейских сборных отметим крупную победу эстонцев в Талине над хорватами (3:0). С таким же счетом белорусы проиграли в Македонии. А в Тбилиси сборная Грузии забила пять голов в ворота сборной Латвии.

Товарищеские матчи

Португалия — Швеция 2:3 (2:0)

Голы: Роналду 18, Гранквист 34 (автогол) — Классон 57, 76, Жоау Канселу 90 (автогол).

Португалия: Марафона, Алвеш, Элизеу (Нелсон Семеду, 46), Жоау Канселу, Нету, Саншеш, Данилу Перейра (Вильям Карвалью, 46), Бернарду Силва (Эдер, 46), Моутинью (Пицци, 46), Желсон Мартинш (Андре Гомеш, 79), Роналду (Куарежма, 58).

Швеция: Юнссон, Гранквист (Янссон, 46), Хеландер (Хильемарк, 90), Крафт (Люстиг, 70), Классон, Хульт, Юханссон, Ларссон, Ларссон (Дурмаз, 67), Нюман (Берг, 87), Телин.

Голландия — Италия 1:2 (1:2)

Голы: Романьоли 10 (автогол) — Эдер 11, Бонуччи 32.

Голландия: Зут, Худт, Мартинс Инди, Тете, Блинд (Виргевер, 83), Ленс, Вейналдум (Торнстра, 77), Промес (Бергейс, 89), Стротман (Триндаде, 46), Депай, Классен (Снейдер, 83).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Дармиан (Д`Амброзио, 89), Ругани, Пароло, де Росси (Гальярдини, 37), Верратти (Верди, 90), Дзаппакоста (Спинаццола, 62), Иммобиле (Белотти, 53), Эдер (Петанья, 69).

Франция — Испания 0:2 (0:0)

Голы: Сильва 68 (пен), Деулофеу 77.

Франция: Льорис, Косьельни, Курзава, Жалле, Умтити, Рабьо (Бакайоко, 46), Канте, Гризманн, Толиссо (Лемар, 80), Мбаппе (Жиру, 65), Гамейро (Дембеле, 80).

Испания: Де Хеа, Рамос, Альба (Начо, 86), Карвахаль, Пике, Коке (Эррера, 74), Бускетс, Педро (Деулофеу, 67), Иньеста (Алькантара, 52), Иско (Сильва, 53), Мората (Аспас, 84).

Македония — Беларусь 3:0 (1:0)

Голы: Спировски 40, Пандев 61, 69.

Эстония — Хорватия 3:0 (1:0)

Голы: Лутс 1, Васильев 81, Зенев 84.

Эстония: Аксалу (Меэритс, 46), Баранов, Калласте, Метс, Тенисте (Меел, 89), Лутс, Тоомет (Васильев, 78), Клаван, Кяйт, Аньер (Зенев, 70), Дмитриев (Антонов, 86).

Хорватия: Калинич, Вида (Едвай, 85), Митрович, Лешкович, Брадарич (Бадель, 58), Ковачич, Перишич, Рог (Пиварич, 58), Пьяца (Чорич, 65), Чоп, Крамарич.

Грузия — Латвия 5:0 (2:0)

Голы: Ананидзе 18 (пен), 77, Квилитая 32, 68, Арабидзе 90.

Латвия: Ванин (Штейнбор, 46), Максименко, Ягодинский (Ошс, 46), Горкш, Икауниекс, Соловьев, Лайзанс (Лаздиньш, 81), Икауниекс, Клюшкин (Лукьянов, 65), Карлсонс (Шабала, 46), Вишняков (Ракель, 46).