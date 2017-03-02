Энрике объявил об уходе из "Барселоны"

rus.DELFI.lv
четверг, 2 марта 2017 г. 14:21
Наставник испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции по окончании игры своей команды против хихонского "Спортинга", заявил, что вскоре покинет "сине-гранатовых".
© Reuters / Scanpix

Хотя "Барса" и разгромила вчера соперника со счетом 6:1, Энрике посчитал нужным сказать вчера следующее: "Хочу сообщить, что не буду главным тренером "Барселоны" в следующем сезоне. Пришло время, чтобы объявить об этом решении. Я покидаю команду, потому что мне нужно отдохнуть. Хочу поблагодарить клуб за доверие, игроков за профессионализм и преданность, а болельщиков за поддержку".

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб не намерен называть имя преемника Луиса Энрике на посту главного тренера до 1 июля этого года. "Нам предстоит заняться поиском нового тренера, однако его имя мы объявим не ранее 1 июля. Нужно поддерживать Энрике до самого конца, ведь мы по-прежнему претендуем на трофеи", — приводит слова Бартомеу Football Espana.

Луис Энрике возглавил "Барселону" в мае 2014 года и за это время выиграл с командой восемь трофеев. В первом сезоне под его руководством "Барса" одержала победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов. В следующем сезоне "сине-гранатовые" смогли повторить успех на внутренней арене, оформив "золотой дубль", а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, однако в Лиге чемпионов завершили выступление еще в четвертьфинале, уступив "Атлетико".

Этот сезон каталонцы начали с победы в Суперкубоке Испании, недавно вышли в финал Кубка страны, в котором 27 мая встретятся с "Алавесом". В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" уступила на выезде "ПСЖ" (0:4) и маловероятно, что сумеет отыграться в ответном поединке. А в национальном первенстве "Барса" после долгого перерыва вчера вернулась на первое место.

Всего под руководством Энрике "Барселона" одержала 125 побед, 21 встречу завершила вничью и потерпела 18 поражений.

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