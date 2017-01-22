Энди Маррей сенсационно проиграл на Australian Open

Первая ракетка мира британец Энди Маррей сенсационно уступил немцу Михаилу Звереву на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Матч четвертого круга, который продолжался чуть более трех с половиной часов, пятидесятая ракетка мира выиграла со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.

Это самый ранний этап турнира в Мельбурне, в котором британец проиграл, начиная с 2009 года.

В четвертьфинале соперником Зверева будет победитель пары Роджер Федерер - Кей Нисикори.

"Было довольно легко играть агрессивно, но сложно сохранять спокойствие", - сказал немецкий теннисист, который никогда ранее не добирался до четвертьфинала турниров Большого шлема.

Ранее, во втором круге Открытого чемпионата Австралии, вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел сенсационное поражение от Дениса Истомина из Узбекистана.

Швейцарец Станислас Вавринка вышел в 1/4 финала турнира. Четвертая ракетка обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Соперником Вавринки будет победитель пары Жо-Вильфрид Цонга (Франция) - Дэн Эванс (Великобритания).

Australian Open - один из четырех турниров Большого шлема. Его призовой фонд в этом году составляет 37,5 млн долларов.