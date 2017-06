Емельянено оказался в нокауте уже в начале второй минуты боя

Бой продолжался всего одну минуту и 14 секунд. Незадолго до этого оба бойца хорошо попали с правой руки друг другу, оказались на настиле октагона, но американец сумел быстрее подняться и быстро добил "Последнего императора" несколькими ударами по голове.

From near DOUBLE KO to Matt Mitrione finishing legend Fedor Emelianenko with an early first round TKO #Bellator180

pic.twitter.com/vArMaUom5n— Sports Degens (@TheSportsDegens) June 25, 2017