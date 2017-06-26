Емельянено оказался в нокауте уже в начале второй минуты боя

rus.DELFI.lv
понедельник, 26 июня 2017 г. 08:11
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Мэтта Митриона в поединке на турнире Bellator NYC, который прошел в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".
"Bellator" dvikova: Fiodoras Jemeljanenka – Mattas Mitrione'as
© AP / Scanpix

Бой продолжался всего одну минуту и 14 секунд. Незадолго до этого оба бойца хорошо попали с правой руки друг другу, оказались на настиле октагона, но американец сумел быстрее подняться и быстро добил "Последнего императора" несколькими ударами по голове.

Изначально этот поединок должен был пройти 18 февраля в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), но его отменили из-за болезни Митриона, у которого обнаружили камни в почках.

Для 40-летнего Федора Емельяненко бой с американцем стал 42-м в карьере ММА. В 36 из них он одержал победы (11 — нокаутом) и потерпел 5 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. 38-летний Митрион одержал 12 победу в 17 боях при 5 поражениях.

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