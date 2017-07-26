Емельяненко может провести реванш с Митрионом

"Реванш может произойти после следующего боя Федора", - цитирует Кокера ТАСС.

Емельяненко имеет контракт с Bellator на три боя с возможностью проведения чемпионского поединка. На турнире под эгидой этой организации, прошедшем в конце июня, 40-летний россиянин проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде, пишет newsru.com

После этого боя Федор, носящий прозвище Последний Император, получил 90-дневный медицинский запрет на участие в боях на территории США.

На пресс-конференции после боя с американцем Емельяненко объявил, что не собирается завершать свою спортивную карьеру.

Для Федора Емельяненко поражение от Митриона стало пятым в карьере при 36 победах.