Емельяненко может провести реванш с Митрионом

Легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко может провести реванш с американцем Мэттом Митрионом после своего следующего поединка. Об этом заявил президент организации Bellator Скотт Кокер.
"Реванш может произойти после следующего боя Федора", - цитирует Кокера ТАСС.
Емельяненко имеет контракт с Bellator на три боя с возможностью проведения чемпионского поединка. На турнире под эгидой этой организации, прошедшем в конце июня, 40-летний россиянин проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде, пишет newsru.com
После этого боя Федор, носящий прозвище Последний Император, получил 90-дневный медицинский запрет на участие в боях на территории США.
На пресс-конференции после боя с американцем Емельяненко объявил, что не собирается завершать свою спортивную карьеру.
Для Федора Емельяненко поражение от Митриона стало пятым в карьере при 36 победах.