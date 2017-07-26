Емельяненко может провести реванш с Митрионом

NEWSru.com
среда, 26 июля 2017 г. 14:35
Легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко может провести реванш с американцем Мэттом Митрионом после своего следующего поединка. Об этом заявил президент организации Bellator Скотт Кокер.
"Bellator" dvikova: Fiodoras Jemeljanenka – Mattas Mitrione'as
© AP / Scanpix

"Реванш может произойти после следующего боя Федора", - цитирует Кокера ТАСС.

Емельяненко имеет контракт с Bellator на три боя с возможностью проведения чемпионского поединка. На турнире под эгидой этой организации, прошедшем в конце июня, 40-летний россиянин проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде, пишет newsru.com

После этого боя Федор, носящий прозвище Последний Император, получил 90-дневный медицинский запрет на участие в боях на территории США.

На пресс-конференции после боя с американцем Емельяненко объявил, что не собирается завершать свою спортивную карьеру.

Для Федора Емельяненко поражение от Митриона стало пятым в карьере при 36 победах.

NEWSru.com
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