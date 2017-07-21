Экс-звезда американского футбола спустя 9 лет досрочно выйдет из тюрьмы

В 1995 году О.Джей обвинялся в убийстве своей бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана. Суд присяжных признал его невиновным. Он избежал смертной казни и выплатил 33,5 миллиона долларов родственникам погибших.

Тюремное заключение он отбывает по другому делу. В 2007 году он ворвался вместе с друзьями в номер одного из отелей Лас-Вегаса к коллекционеру спортивных трофеев и, угрожая оружием, отобрал принадлежавшие ранее ему кубки. Суд в 2008 году приговорил его к 33 годам заключения с правом досрочного освобождения после 9 лет тюрьмы. Этот срок истекает в октябре 2017 года, и на слушаниях решался вопрос о его праве на УДО.

Как передает "Интерфакс", все четыре члена комиссии по условно-досрочному освобождению, рассматривавшие его дело, проголосовали за досрочное освобождение 70-летнего осужденного. "Спасибо, спасибо, спасибо", — отреагировал на это решение Симпсон.

О.Джей Симсон сможет выйти из тюрьмы не ранее 1 октября — в этот день истекает девятилетний срок его заключения.

О.Джей Симпсон известен не только как спортсмен, но и как киноактер. Многие любители комедий помнят его в роли инспектора Нортберга в цикле фильмов "Голый пистолет".

Симпсон — герой первого сезона сериала "Американская история преступлений", где рассказывается о суде по делу об убийстве его жены. Роль Симпсона в нем исполнил Кьюба Гудинг-младший.