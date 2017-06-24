Экс-тренер информатора WADA Степановой объяснил ее поступки деньгами и мужем

 (1)
rus.DELFI.lv
суббота, 24 июня 2017 г. 14:47
Владимир Мохнев, тренер российской легкоатлетки Юлии Степановой рассказал, почему его бывшая подопечная решила стать информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает Национальная служба новостей (НСН).
Julija Stepanova
© Reuters/Scanpix

"Она всегда хотела выйти замуж за русского, но вышла за польского еврея, хотя ничего против нации не имею. Ее потихонечку муж склонил. Три года пытался. Она получала больше 200 тысяч. А там предложили значительно больше. Я не знаю, сколько сейчас ей платят, но просто так на Западе платить не будут", — заявил Мохнев.

Юлия Степанова вместе с мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием — главные действующие лица в документальных фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.

Затем супруги сотрудничали с WADA, которое начало собственное расследование после выхода картин. Итогом всего этого стало отстранение целого ряда российских спортсменов от международных стартов, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

"Чикаго" обменял Панарина и все выборы первого раунда драфта НХЛ-2017

Чикаго обменял Панарина и все выборы первого раунда драфта НХЛ-2017
В Чикаго прошел драфта НХЛ-2017. Под первым номером был выбран швейцарский нападающий Нико Хишир, который достался "Нью-Джерси", а "Чикаго" неожиданно отказался от услуг лучшего новичка сезона-2015/16 Артемия Панарина.

Экс-тренер информатора WADA Степановой объяснил ее поступки деньгами и мужем (1)

Julija Stepanova
Владимир Мохнев, тренер российской легкоатлетки Юлии Степановой рассказал, почему его бывшая подопечная решила стать информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Сборную России звезда порно мотивировала групповым сексом (11)

Alina Jeriomenko ir Rusijos futbolo rinktinė / Foto: Models-photo.ru/Sputnik
Самая известная русская порноактриса Алина Еременко мотивировала игроков сборной РФ перед решающим матчем группового этапа розыгрыша Кубка конфедераций, пообещав им в случае победы на домашнем турнире групповой секс.

Прокуратура согласилась заменить тюремный срок Месси на штраф (1)

Ispanijos Karaliaus taurės finalas, „Barcelona“ – „Alaves“
Прокуратура Испании согласилась заменить футболисту «Барселоны» Лионелю Месси тюремный срок за неуплату налогов на штраф. Об этом сообщило издание Marca.

ФОТО: Криштиану, не хочешь получить российский паспорт? (2)

Cristiano Ronaldo
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сфотографировался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания вчерашней игры своей команды с действующими чемпионами Европы.
Facebook друзья
Rambler's Top100