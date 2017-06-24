Экс-тренер информатора WADA Степановой объяснил ее поступки деньгами и мужем

"Она всегда хотела выйти замуж за русского, но вышла за польского еврея, хотя ничего против нации не имею. Ее потихонечку муж склонил. Три года пытался. Она получала больше 200 тысяч. А там предложили значительно больше. Я не знаю, сколько сейчас ей платят, но просто так на Западе платить не будут", — заявил Мохнев.

Юлия Степанова вместе с мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием — главные действующие лица в документальных фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.

Затем супруги сотрудничали с WADA, которое начало собственное расследование после выхода картин. Итогом всего этого стало отстранение целого ряда российских спортсменов от международных стартов, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.