Экс-первая ракетка мира обвинил Серену Уильямс в приеме допинга и пожелал Шараповой не спиться

rus.DELFI.lv
пятница, 31 марта 2017 г. 15:25
Капитан женской сборной Румынии по теннису и первый номер мирового рейтинга АТР в прошлом Илие Настасе не сомневается, что американка Серена Уильямс применяет запрещенные препараты, а россиянка Мария Шарапова стала больше пить.
Serena Williams
© AP / Scanpix

"Имидж России пострадал из-за скандала с допингом, но это дело также верно и в отношении Серены Уильямс. Вы видите, как она выглядит? Тем не менее американцев на допинг особо не проверяют. Если вся правда об американском допинге выйдет наружу, исчезнут все крупнейшие турниры, из спорта сбегут все спонсоры. Вы можете себе такое представить?" — заявил бывший теннисист в интервью газете Evenimentul Zilei.

В прошлом году группа хакеров опубликовала документы, согласно которым Уильямс имела терапевтические исключения и с одобрения Всемирного антидопингового агентства (WADA) принимала запрещенные препараты оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон.

За свою карьеру Уильямс выиграла 72 турнира, в том числе 23 турнира "Большого шлема".

Илие Настасе, считавшийся одним из лучших теннисистов планеты в 70-х годах прошлого века, также высказал опасения по поводу длительной паузы в карьере россиянки Марии Шараповой, вызванной ее 15-месячной дисквалификацией за употребление мельдония.

"Вне корта Шарапова может делать все что хочет. Наверняка у нее возникла депрессия из-за невозможности играть. А что вы делаете в такие моменты? Начинаете пить! Тем более она русская, а они более склонны к пьянству", — заявил он.

Ранее Мария Шарапова признала, что за прошедший год употребляла алкогольные напитки чаще, чем когда-либо в жизни. Напомним, что возвращение россиянки в WTA-тур состоится в конце апреля на турнире в Штутгарте.

Добавим, что румынский теннисист Илие Настасе был первой ракеткой мира в августе 1973 года. В том сезоне он выиграл "Ролан Гаррос", а в сентябре 1972-го стал победителем US Open.

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