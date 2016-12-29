Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры

rus.DELFI.lv
четверг, 29 декабря 2016 г. 08:37
Известная сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры. Свое решение экс-первая ракетка мира и одна из самых красивых теннисисток современности объяснила хроническими физическими проблемами, больше не позволяющими ей выступать на высоком уровне.
© AFP/Scanpix

29-летняя сербка — обладательница 15 титулов уровня WTA, чемпионка "Ролан Гаррос"-2008, двукратная финалистка турниров "Большого шлема", финалистка Кубка Федерации и участница двух Олимпиад.

Ее карьера началась в 2003 году в возрасте 16 лет. Через год Иванович вошла в топ-100, в 2005-м дебютировала в топ-20 и завоевала первый титул (в Канберре). В 2007-м впервые закончила сезон в топ-5 (четвертой), а первой ракеткой мира Ана стала 9 июня 2008 года после победы на Открытом чемпионате Франции. На вершине рейтинга она находилась 12 недель. Нынешний сезон сербка завершила на 63-м месте в рейтинге WTA.

За 14-летнюю профессиональную карьеру Ана Иванович заработала 15,510 млн. долларов (в этом сезоне — 516 тысяч долларов). Общий баланс побед/поражений за карьеру — 480/225, в этом сезоне — 15/16, в парном разряде за карьеру — 30/35. В этом сезоне на турнирах "Большого шлема" дважды вылетала на старте (на "Уимблдоне" и US Open) и дважды — в 1/16 финала (на AusOpen и "Ролан Гаррос"). Последнее достижение на "мэйджорах" — полуфинал "Ролан Гаррос-2015".

Летом этого года она вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. Сербские СМИ высказывали предположения о беременности Иванович, но теннисистка это опровергла, передает "Спорт-Сегодня".

"Нет никакого другого способа сказать это: я решила закончить карьеру теннисистки. Это было трудное решение, но в то же время мне есть чему радоваться.

Я начала мечтать о профессиональном теннисе в пять лет, когда увидела по телевизору Монику Селеш. Мои дорогие родители всю дорогу меня поддерживали, и был период, когда я была первой ракеткой мира. В 2008-м я выиграла "Ролан Гаррос" и поднималась на высоты, о которых никогда не мечтала. Я завоевала 15 титулов WTA, трижды играла в финалах "Шлемов", финале Кубка Федерации и провела очень много памятных матчей. Не так уж плохо для простой девочки из Сербии", — заявила Иванович на своей странице в Facebook.

"Но профессиональный спорт требует от тебя постоянно находиться в своей лучшей физической форме, а все знают, что у меня часто случаются травмы. А я готова играть только тогда, когда в состоянии соответствовать собственным высоким стандартом. Увы, это больше не так. Поэтому пора двигаться дальше.

Куда? Теннис всегда был моей любовью, и я продолжу быть лицом мирового спорта и здорового образа жизни. Кроме того, я постараюсь найти себя в бизнесе, индустриях моды и красоты. Также я смогу больше времени уделять своей филантропической деятельности, в том числе — совместной с ЮНИСЕФ. А помимо этого — кто знает? Могу только сказать, что я воплотила свои мечты и теперь надеюсь помочь другим сделать то же самое.

Так что не грустите. С оптимизмом смотрите в будущее вместе со мной. Моя огромная любовь и благодарность всем, кто сделал мою жизнь такой прекрасной, какая она есть. До связи", — сообщила она.

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