Экс-чемпион мира по боксу погиб в автокатастрофе

rus.DELFI.lv
понедельник, 22 мая 2017 г. 10:45
Бывший чемпион мира по боксу мексиканец Давид Санчес погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Джонатаном, сообщает BoxingScene.
Boksas
© AFP / Scanpix

Авария произошла в пригороде мексиканского Эрмосильо (штат Сонора). Братья ехали на автомобиле Ford Fusion, столкнулись с трактором, который покинул место происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются.

Санчес выступал во втором наилегчайшем весе (до 52,1 кг) и владел титулом временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с января 2014-го по сентябрь 2015 года.

Последний бой Санчес провел в апреле этого года, одержав победу над соотечественником Викториано Нуньесом. В 37 поединках на профессиональном ринге 25-летний боксер одержал 31 победу (27 — нокаутом) и потерпел 4 поражения. Еще два боя закончились вничью.

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