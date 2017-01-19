Джокович проиграл на Australian Open 117-й ракетке мира из Узбекистана

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bbcrussian.com
четверг, 19 января 2017 г. 13:11
Сербский теннисист Новак Джокович потерпел сенсационное поражение от Дениса Истомина из Узбекистана во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Novakas Djokovičius
© Reuters/Scanpix

Шестикратный победитель Australian Open и вторая ракетка мира в одиночном разряде, 29-летний Джокович проиграл по итогам пяти сетов напряженного матча, длившегося 4 часа 48 минут (7-6 (10-8); 5-7; 2-6; 7-6 (7-5); 6-4).

Денис Истомин, 30-летний гражданин Узбекистана, на сегодняшний день занимает 117-ю позицию в мировом рейтинге.

Джокович впервые с 2008 года терпит поражение во втором раунде турнира "Большого шлема".

За последние семь лет серб лишь однажды уступил теннисисту, не входящему в первую сотню рейтинга: на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он в первом туре проиграл 145-й ракетке мира Хуану Мартину Дель Потро.

В следующем раунде Australian Open Истомин встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который обыграл британского теннисиста Кайла Эдмунда.

"Это моя крупнейшая победа, для меня она так много значит. Теперь я чувствую, что могу играть с этими парнями и быть с ними на одном уровне", - сказал Истомин.

По его словам, в третьем сете он почувствовал спазм в ноге, однако смог успешно завершить матч.

До победы над Джоковичем Истомин выиграл лишь в одном из 33 матчей против теннисистов, входящих в первую десятку мира.

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